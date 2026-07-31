Al menos 18 muertos tras una brecha en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta

MADRID (AP) — Al menos dieciocho migrantes murieron intentando llegar al enclave español de Ceuta, donde España desplegó a sus fuerzas armadas después de que miles de personas vulneraran la frontera con Marruecos y entraran en masa al diminuto territorio en el norte de África.