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Al menos 18 muertos tras una brecha en la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta

MADRID (AP) — Al menos dieciocho migrantes murieron intentando llegar al enclave español de Ceuta, donde España desplegó a sus fuerzas armadas después de que miles de personas vulneraran la frontera con Marruecos y entraran en masa al diminuto territorio en el norte de África.

Migrantes tratan de cruzar la cerca que separa Marruecos del enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere)
Migrantes tratan de cruzar la cerca que separa Marruecos del enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. (AP Foto/Antonio Sempere) AP

Se espera que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se sume al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a Ceuta el viernes por la mañana.

Rachid Sbihi, que dirige un sindicato que representa a agentes de la Guardia Civil, describió la situación como una “grave crisis humanitaria”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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