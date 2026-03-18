Al menos 17 muertos en combates en la frontera de Sudán con Chad, dice ONG médica

ARCHIVO - Refugiados llegados a la frontera entre Chad y Sudán antes de ir al campo temporal de Tine en la provincia de Wadi Fara, Chad, en la provincia del domingo 4 de mayo de 2025. (AP Foto/Caitlin Kelly, archivo) AP

Los ataques en Tina dejaron a 66 personas en estado grave el lunes, indicó Médicos Sin Fronteras, también conocido como Médecins Sans Frontières, o MSF, en una publicación en X a última hora del martes.

El ejército señaló en una actualización que las Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, un grupo paramilitar, habían ampliado sus ataques contra zonas militares en Tina, pero que las tropas lograron repelerlos y los obligaron a retirarse.

Los ataques formaron parte de un recrudecimiento de los combates cerca de la frontera entre el ejército y las FAR, que están en guerra desde abril de 2023. El conflicto ha matado a más de 40.000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda sostienen que la cifra real podría ser mucho mayor.

Tina es una de las últimas zonas que aún mantiene el ejército sudanés en la extensa región de Darfur, que está bajo control de las FAR desde octubre de 2025. El paso fronterizo cercano de Tine también se utilizó como la única ruta para la ayuda humanitaria y los envíos transfronterizos desde Chad cuando el cruce fronterizo de Adre estuvo cerrado temporalmente en los últimos años.

Chad afirmó el mes pasado que había cerrado su frontera con Sudán “hasta nuevo aviso” en un intento por limitar la propagación del conflicto a su territorio.

Los heridos en los ataques del lunes fueron atendidos por equipos de MSF y por los servicios de salud chadianos en un nuevo hospital en Tine, Chad.

Un integrante del personal de MSF en el hospital comentó que los médicos están atendiendo a los pacientes sin agua ni electricidad y dependen de generadores y paneles solares. También se indicó que las reservas de medicamentos están disminuyendo debido a la llegada de nuevos pacientes.

Chad cerró su frontera durante un periodo poco después de que Sudán se sumiera en el caos en abril de 2023, cuando una pugna por el poder entre el ejército y las RSF estalló en enfrentamientos abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes del país.

Las regiones de Darfur y Kordofán se convirtieron en el epicentro de la guerra en Sudán, y con frecuencia se han reportado mortíferos ataques con drones en Kordofán. Un aumento de los ataques con drones en la región sudanesa de Kordofán se ha cobrado un precio creciente entre los civiles y ha obstaculizado las operaciones de ayuda, habían señalado anteriormente analistas y trabajadores humanitarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP