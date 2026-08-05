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Al menos 15 muertos en un bombardeo ruso de misiles y drones en región de la capital ucraniana

KIEV, Ucrania (AP) — Los ataques rusos con misiles y drones contra Kiev y la región circundante mataron al menos a 15 personas e hirieron a otras 42 durante la noche del martes al miércoles, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Bomberos apagan un incendio tras un impacto de misiles rusos en un almacén en Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov)
Bomberos apagan un incendio tras un impacto de misiles rusos en un almacén en Kiev, Ucrania, el miércoles 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Dan Bashakov) AP

El ataque continuó con una serie de bombardeos rusos a gran escala con misiles balísticos que este verano se han vuelto casi rutinarios. Ucrania cuenta con una reserva limitada de misiles interceptores para los sistemas Patriot fabricados en Estados Unidos, el único sistema de defensa antiaérea de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos, lo que hace que grandes andanadas como la del miércoles sean difíciles de detener, incluso mientras Ucrania ha intensificado los ataques en profundidad contra refinerías de petróleo rusas e infraestructura energética.

En la región más amplia de Kiev alrededor de la capital, murieron 14 personas y 27 resultaron heridas, y se registraron incendios en múltiples puntos de los distritos de Brovary, Bucha y Fastiv, indicó el servicio de emergencias de Ucrania. Grandes incendios en almacenes ardieron en la ciudad de Brovary y en las aldeas de Velyka Dymerka, Kvitneve y Peremoha. Se extinguió un incendio que afectaba a vehículos en una empresa del distrito de Fastiv. En el distrito de Bucha, los equipos combatieron un incendio en un almacén en la aldea de Chaiky después de apagar un incendio separado en una instalación logística en Sofiivska Borshchahivka.

En la capital, una persona murió y 15 resultaron heridas, y los equipos de emergencia extinguieron todos los incendios provocados por los ataques en los distritos de Obolonskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi y Desnianskyi, informó la Administración Militar de la Ciudad de Kiev.

Serhii Beskrestnov, asesor del presidente de Ucrania en el desarrollo de tecnología de defensa, dijo que la guerra de desgaste ha entrado en una nueva fase. Beskrestnov escribió en Facebook: “El enemigo está atacando todo indiscriminadamente: almacenes minoristas, instalaciones de almacenamiento de alimentos, centros logísticos, empresas, almacenes de materiales de construcción”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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