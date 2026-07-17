Al menos 14 muertos luego de que minibus cae a un barranco en los Andes de Perú

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El accidente ocurrió la víspera cuando el minibús de la empresa Valle Veloz se salió de la vía y cayó a un precipicio ubicado junto a un pequeño cementerio rural en la aldea Chotén, en la provincia de Cajamarca.

El jefe de la compañía de bomberos de la localidad Baños del Inca, Edson Román, indicó a la prensa local que tuvieron que usar "bastantes cuerdas" para bajar al barranco de más de 200 metros de profundidad.

Imágenes de televisoras locales mostraron cómo más de una decena de rescatistas colocados en filas jalaban con sogas algunos de los cadáveres.

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es lento y desorganizado. Según los expertos, parte de la solución se encuentra en una reforma integral del transporte que ningún gobierno ha iniciado y tampoco ha sido un tema importante en las recientes elecciones presidenciales de Perú.

En 2025 hubo unos 3.428 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales de la policía.

FUENTE: AP

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