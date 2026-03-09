americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Al menos 14 migrantes mueren ahogados frente a Turquía tras una persecución que terminó en choque

ANKARA, Turquía (AP) — Al menos 14 migrantes se ahogaron el lunes después de que una embarcación que los transportaba chocara con una lancha de la guardia costera frente a la costa mediterránea de Turquía durante una persecución, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió cerca de la costa de Demre, en la provincia de Antalya, cuando una embarcación que transportaba a personas afganas ignoró las órdenes de detenerse e intentó maniobras a alta velocidad para escapar de las lanchas de la guardia costera, según dijo el gobernador, Hulusi Sahin,, en declaraciones a la agencia estatal Anadolu.

Sahin indicó que equipos de la guardia costera rescataron a siete personas del mar y les prestaron atención médica inmediata. Otras 14 personas que llegaron a la orilla fueron detenidas por unidades de la gendarmería.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban por tierra, mar y aire para localizar a cualquier persona restante que aún pudiera estar desaparecida.

Las autoridades han iniciado una investigación tanto judicial como administrativa sobre el incidente, informó Anadolu.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

El secretario de Defensa, Pete Hegseth (izquierda, con gorra), y Walt Nauta, asesor personal del presidente Donald Trump, descienden del Air Force One el sábado 7 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

EEUU ataca presunta lancha con drogas en el Pacífico oriental; hay 6 muertos

el crudo supera los 100 dolares por barril mientras la guerra con iran frena produccion y envios

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Destacados del día

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

Trump defiende alza del petróleo y dice que vale la pena para eliminar la amenaza nuclear de Irán

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

José Daniel Ferrer advierte a Trump y Marco Rubio sobre rumores de negociación con el régimen cubano

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones
EXCLUSIVA

Trump estaría negociando acuerdo económico con Cuba que incluiría salida de Díaz-Canel y alivio de sanciones

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter