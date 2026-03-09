Al menos 14 migrantes mueren ahogados frente a Turquía tras una persecución que terminó en choque

El incidente ocurrió cerca de la costa de Demre, en la provincia de Antalya, cuando una embarcación que transportaba a personas afganas ignoró las órdenes de detenerse e intentó maniobras a alta velocidad para escapar de las lanchas de la guardia costera, según dijo el gobernador, Hulusi Sahin,, en declaraciones a la agencia estatal Anadolu.
Sahin indicó que equipos de la guardia costera rescataron a siete personas del mar y les prestaron atención médica inmediata. Otras 14 personas que llegaron a la orilla fueron detenidas por unidades de la gendarmería.
Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban por tierra, mar y aire para localizar a cualquier persona restante que aún pudiera estar desaparecida.
Las autoridades han iniciado una investigación tanto judicial como administrativa sobre el incidente, informó Anadolu.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.