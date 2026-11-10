Al menos 12 muertos y decenas de heridos en choques en una autopista búlgara con niebla

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La espesa niebla en la autopista que conecta la capital, Sofía, con el puerto de Burgas, en el mar Negro, derivó en dos colisiones múltiples. Los accidentes obligaron a cerrar la vía en ambos sentidos, señaló la ministra de Salud, Katya Ivkova.

Ivkova indicó que 10 personas “murieron en el lugar” y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas a un hospital.

También precisó que 46 personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP