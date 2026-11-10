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Al menos 12 muertos y decenas de heridos en choques en una autopista búlgara con niebla

SOFÍA, Bulgaria (AP) — Una densa niebla en una autopista del este de Bulgaria provocó una serie de choques de vehículos que causaron la muerte de al menos 12 personas y dejaron decenas de heridos el martes, informó un ministro del gobierno.

La espesa niebla en la autopista que conecta la capital, Sofía, con el puerto de Burgas, en el mar Negro, derivó en dos colisiones múltiples. Los accidentes obligaron a cerrar la vía en ambos sentidos, señaló la ministra de Salud, Katya Ivkova.

Ivkova indicó que 10 personas “murieron en el lugar” y otras dos fallecieron mientras eran trasladadas a un hospital.

También precisó que 46 personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir tratamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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