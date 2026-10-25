Al menos 12 heridos en un tiroteo cerca de un estadio universitario de fútbol americano en Florida

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ARCHIVO - Una rotonda en la FAMU Way se ve en el campus de la Universidad Florida A&M enn Tallahassee, Florida, el jueves 6 de junio de 2024. (AP Foto/Mark Wallheiser, Archivo) AP

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, dijo a los periodistas que no se habían realizado arrestos.

La investigación preliminar apunta a que se produjo una pelea antes del tiroteo, según un comunicado policial. El incidente ocurrió después de un partido de fútbol americano en una zona concurrida.

Once de las víctimas sufrieron heridas de bala y al menos tres presentaban lesiones graves, según la policía.

La universidad señaló en redes sociales que el tiroteo ocurrió cerca de su campus y que este seguía siendo seguro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP