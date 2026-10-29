Al menos 10 muertos tras la explosión de una botella de oxígeno en una ambulancia en Pakistán

Compartir en:









La explosión ocurrió durante la noche en el distrito de Tharparkar, en la provincia de Sindh, indicó el jefe de policía del distrito, Arif Aziz.

Aziz señaló que entre las víctimas había personal del centro médico, pacientes y sus familiares.

El funcionario policial local Khalil Abro explicó que se estaba trasladando a pacientes a otro hospital cuando ocurrió la explosión. Imágenes difundidas en redes sociales y en canales de televisión mostraban llamas envolviendo un vehículo, con una puerta abierta. Otra imagen mostraba su armazón ennegrecido fuera de un edificio, mientras personas permanecían cerca.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su pesar por las muertes y pidió una investigación rápida y transparente para determinar la causa, según un comunicado de su oficina.

También instó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para evitar incidentes similares, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Un incendio provocado en agosto por la explosión de un aparato de aire acondicionado mató a 14 recién nacidos en una sala de neonatos del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán, en Islamabad. El único bebé rescatado de la sala murió semanas después, lo que elevó el número de fallecidos a 15.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP