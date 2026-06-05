Aguirre y México afrontan inicio del Mundial con buenas sensaciones

El zaguero de México, Johan Vásquez (5) festeja luego de anotar un gol ante Serbia en un partido de preparación en Toluca, México, el jueves 4 de junio de 2026. (AP Foto/Moisés Castillo) AP

México cerró su preparación para el torneo con una goleada de 5-1 sobre Serbia la víspera, dejando buenas sensaciones ante un rival que opuso nula resistencia y que venía de ser apaleado 3-0 por el débil Cabo Verde.

Aunque ha usado alineaciones diferentes en los 29 partidos que lleva en su tercera gestión, una racha de ocho partidos sin derrota tienen a Aguirre tranquilo y aseguró que no tendrá problemas para armar un equipo competitivo en el debut ante Sudáfrica, en el estadio Azteca.

“Llevamos preparándonos hace 22 meses y creo que no fue fácil la elección la lista final, hubo muchos contratiempos en el camino, pero venimos en ascenso, llegamos bien con buen ánimo, recuperamos jugadores y llegamos en buen punto”, dijo Aguirre luego del triunfo.

Hay varios jugadores que al inicio del proceso ni siquiera eran considerados como candidatos al Mundial y ahora las señales indican que van a arrancar el primer partido ante los sudafricanos, el caso más notable es el del volante Brian Gutiérrez.

Gutiérrez, un volante mexicoamericano de 22 años, apenas recibió su primer llamado a la selección a principios de año luego de hacer el cambio de federación de Estados Unidos a México.

El jugador de Chivas ha marcado dos goles en ocho partidos, pero lo más importante es que se asocia muy bien con los delanteros y le da profundidad al ataque mexicano.

A su lado está otro jugador que estaba fuera del radar al inicio de la gestión de Aguirre: Erik Lira, quien ahora lleva la punta en la carrera como el volante de recuperación por encima de Edson Álvarez, quien era el capitán y va saliendo de una lesión.

“Ustedes (prensa) crean esa rivalidad. Nosotros estamos muy contentos, mis respetos para Erik Lira, lo viene haciendo increíble”, dijo Álvarez, quien se operó del tobillo derecho. “Es un jugador con unas cualidades tremendas y de verdad espero de todo corazón que tenga un futuro increíble después del Mundial.”

Los que no

Si hay un jugador en selección mexicana que ha recibido muchas oportunidades de apoderarse de un puesto titular es el lateral derecho Jorge Sánchez, que volvió a tener un desempeño irregular ante un cuadro débil como Serbia incrementando las dudas sobre quién será el titular.

Esa posición es una que le ha dado dolores de cabeza al “Vasco” Aguirre y donde ha probado más de media docena de jugadores, pero las pifias de Sánchez de momento hacen ver mal la decisión de citarle por encima de Richy Ledezma, quien se quedó fuera del Mundial a pesar de su gran forma.

En menor grado, otro jugador que sigue cometiendo errores a unos días del Mundial es el portero Raúl Rangel, quien ha sido titular todo el año y se perfila para ser el titular.

El “Tala” Rangel nunca ha disputado un partido oficial con México y si se mantiene dubitativo en el Mundial, a nadie sorprenderá ver al eterno Guillermo Ochoa, a sus 40 años, ocupar la titularidad.

¿Qué es lo que sigue?

Los próximos días le servirán a Aguirre y su cuerpo técnico para continuar con la puesta a punto de varios jugadores que llegaron al campamento saliendo de lesiones como es el caso de Edson Álvarez, Santiago Giménez y César Huerta, entre otros.

“Se operó Edson Álvarez en este transcurso, también el “Chino” Huerta y Alexis Vega. En este periodo de los últimos seis meses, pero no es algo que me quite el sueño realmente porque hay tiempo para ponernos a tono”, dijo Aguirre.

México realizó un trabajo regenerativo el viernes, pero el sábado retomará los entrenamientos regulares en el Centro de Alto Rendimiento que será el primero con acceso bajo el control de la FIFA, pero sólo será para observar parte del entrenamiento y tendrán acceso los medios de comunicación y patrocinadores.

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Cobertura del AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP