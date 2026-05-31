Aguirre confía en una nueva generación mientras México busca redimirse en el Mundial

El portero Guillermo Ochoa, de México, aplaude durante el segundo tiempo del partido de preparación para la Copa del Mundo contra Australia, el sábado 30 de mayo de 2026, en Pasadena, California. (AP Foto/Kyusung Gong) AP

“El Vasco” Aguirre, que conduce a la selección mexicana a un Mundial por tercera vez, renovó un plantel que naufragó en Qatar y no logró avanzar de la primera ronda por primera vez desde 1978.

Eligió a 13 jugadores que no formaron parte del equipo hace cuatro años. El más llamativo de todos es el mediocampista Gilberto Mora, de 17 años, quien podría convertirse en el mexicano más joven en disputar un Mundial.

El jugador más joven de México en una Copa del Mundo es Manuel “Chaquetas” Rosas, quien tenía 18 años y 88 días cuando jugó en el Mundial inaugural de 1930.

La leyenda brasileña Pelé figura entre los siete jugadores que han disputado un Mundial con 17 años; el más joven de todos fue Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, en 1982 en España.

Según cuándo Mora debute en el Mundial —México abre ante Sudáfrica el 11 de junio—, se convertiría en el sexto o séptimo en la lista histórica internacional de los jugadores más jóvenes en el torneo.

Entre los veteranos que regresan tras la decepción de Qatar 2022 está el portero Guillermo Ochoa, quien fue incluido en una convocatoria mundialista por sexta vez.

Aunque Ochoa, quien debutó en un Mundial en 2006, sólo ha jugado en tres Copas del Mundo y actualmente es considerado el suplente del titular Raúl Rangel.

Después de medirse con Sudáfrica en el estadio Azteca, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara y cerrará la primera ronda contra Chequia el 24 de junio.

México, con una racha de siete partidos sin perder, tiene un partido más de preparación para el Mundial ante Serbia.

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México:

Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo.

Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vázquez, Israel Reyes, César Montes, Jorge Sánchez, Mateo Chávez.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Obed Vargas, Luis Chávez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Armando González, Guillermo Martínez, César Huerta.

FUENTE: AP