Agente del ICE dispara y hiere a un hombre en Austin

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, da una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Austin, el 20 de septiembre de 2026, después de que un agente federal de inmigración disparó e hirió a un hombre en North Austin, Texas. (Sara Diggins/The San Antonio Express-News vía AP) AP

El hombre, cuya identidad no fue revelada, se encontraba en estado grave pero estable en un hospital después de recibir un disparo en el torso, indicó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, en una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes el alcalde y otros funcionarios municipales.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, no participó en la conferencia de prensa y no ha comentado al respecto.

Davis explicó a los periodistas que la policía de Austin no participó en el operativo ni en el tiroteo, que ocurrió después de una detención de tráfico.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que el departamento de policía de la ciudad participe en la investigación para que pueda aportar “ojos claros, de terceros” al proceso. Añadió que no considera apropiado que el ICE lleve a cabo la investigación por su cuenta.

Watson afirmó que los residentes de Austin tienen “derecho a sentirse seguros en su ciudad”. Agregó que una investigación adecuada solo reforzará la credibilidad.

Davis dijo que todavía no conocía la nacionalidad de la persona que recibió el disparo. La jefa indicó que no había muchos datos que pudiera ofrecer tan poco tiempo después del incidente, pero añadió que la unidad de investigaciones especiales de su departamento estaba en el lugar.

Medios locales informaron que un Toyota Corolla azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado, con daños en la puerta del lado del pasajero y lo que parecían ser agujeros de bala.

En el lugar había una fuerte presencia de fuerzas del orden, junto con una multitud de curiosos.

El legislador Greg Casar, demócrata que representa partes de Austin, pidió transparencia mientras se investiga el tiroteo.

“El horror ha llegado a nuestra ciudad: el ICE le disparó a una persona en Austin esta mañana”, escribió Casar en X. “A medida que surjan los hechos, exijo una investigación completa e independiente, la publicación inmediata de las imágenes de la cámara corporal y que se rindan cuentas por cualquier agente del ICE que haya infringido la ley”.

El tiroteo ocurre mientras el ICE intensifica los operativos en todo el país, lo que produjo por primera vez en su historia más de 50.000 arrestos al mes en julio y agosto.

En julio, un agente del ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años y residente de Houston, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras él llevaba a su cuadrilla de construcción a un lugar de trabajo.

También en julio, en Maine, un agente del ICE le disparó a Johan Sebastián, un colombiano de 25 años. El agente era un veterano del Ejército que padece graves problemas de salud mental desde la infancia y nunca debió haber recibido una placa y un arma para patrullar las calles, dijeron a The Associated Press varios de sus familiares cercanos.

Las redadas migratorias fueron ampliamente condenadas el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota.

_________

Weber informó desde Los Ángeles.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP