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Agencia libre de la NBA: Norman Powell se dirige a Chicago en otro fichaje All-Star

Sumen a Norman Powell a la lista de los All-Stars de la temporada pasada que están cambiando de destino este verano en la agencia libre de la NBA.

ARCHIVO - Foto del 14 de abril del 2026, el base del Heat de Miami avanza hacia la canasta frente al alero de los Hornets de Charlotte Miles Bridges en el mini-torneo de la postemporada. (AP Foto/Nell Redmond, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 14 de abril del 2026, el base del Heat de Miami avanza hacia la canasta frente al alero de los Hornets de Charlotte Miles Bridges en el mini-torneo de la postemporada. (AP Foto/Nell Redmond, Archivo) AP

Powell llegó a un acuerdo de dos años que podría valer hasta 45 millones de dólares con los Bulls de Chicago, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de las conversaciones. Los Pistons de Detroit también habían mostrado interés, según la persona que habló con AP bajo condición de anonimato porque el contrato puede formalizarse hasta el 6 de julio.

ESPN y Chicago Sports Network estuvieron entre los primeros en informar del acuerdo entre Powell y los Bulls, que tendrán una opción de equipo para 2027-28. Powell jugó la temporada pasada en Miami, donde fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez y promedió 21,7 puntos en 58 partidos con el Heat.

Miami tendrá un aspecto muy distinto la próxima temporada tras la adquisición de Giannis Antetokounmpo en un traspaso que envió a Tyler Herro y a otros a Milwaukee. Este será el quinto equipo de Powell después de sus etapas con Portland, los Clippers de Los Ángeles, Toronto y Miami.

All-Stars en movimiento

Powell está entre cinco selecciones al All-Star de este año que hasta ahora han cambiado de equipo en la temporada baja.

Se suma a Antetokounmpo (de Milwaukee a Miami), Kawhi Leonard y Brandon Ingram (las principales piezas de un traspaso que devuelve a Leonard a Toronto y envía a Ingram a los Clippers), y LeBron James (que deja a los Lakers de Los Ángeles por un equipo aún por decidir).

De los 62 jugadores con al menos una selección al All-Star en los últimos cinco años, algo más de la mitad —32 de ellos— han cambiado de equipo al menos una vez en ese periodo.

Nikola Vucevic regresa a Orlando

Nikola Vucevic se dirige de vuelta al Magic de Orlando, tras llegar a un acuerdo de un año por apenas menos de 4 millones de dólares, confirmó una persona con conocimiento de esas conversaciones.

Vucevic es segundo en la lista histórica del Magic en rebotes, tercero en puntos y cuarto en partidos jugados. El pívot de 35 años lleva 15 temporadas en la liga, nueve de ellas con Orlando, y ahora se suma a un núcleo joven encabezado por Paolo Banchero y Franz Wagner.

Orlando necesitaba otra opción en el poste después de perder a Moritz Wagner en la agencia libre, que se dirige a Brooklyn, y Vucevic, que aún tiene una casa en el centro de Florida, era el encaje natural.

Moritz Wagner, hermano de Franz Wagner, está firmando un contrato de dos años con los Nets.

Vucevic promedió 15,1 puntos la temporada pasada para Chicago y Boston.

Marcus Smart a Houston

Marcus Smart, el jugador defensivo del año de la NBA en 2022, está a punto de unirse a su cuarto equipo en un lapso de 17 meses tras llegar a un acuerdo con los Rockets de Houston por un contrato de dos años valorado en alrededor de 12,7 millones de dólares, dijo a la AP una persona con conocimiento de esas conversaciones.

Smart estuvo con Memphis tan recientemente como en febrero del 2025; luego fue enviado a Washington para completar esa temporada y pasó la campaña anterior con los Lakers.

Promedió 9,3 puntos y fue titular en 54 partidos con los Lakers en 2025-26.

John Collins a Detroit

El ala-pívot John Collins vuelve a cambiar de equipo, tras acordar un contrato de tres años con los Pistons, dijo a la AP una persona con conocimiento de esas negociaciones.

ESPN informó que el acuerdo es por 51 millones de dólares.

Los Pistons serán el tercer equipo de Collins en el mismo número de temporadas. Comenzó su carrera en Atlanta, luego pasó dos temporadas en Utah (hasta 2024-25) y jugó para los Clippers la temporada pasada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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