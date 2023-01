Afirman que Piqué quiso regresar con Shakira cuando ya estaba con Clara Chía

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnnXU3UJ7qT%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABANfIJ4vNev8HQOejlzaNqSg5uDFtha1spI4KnS3uhzStavn6mkBsoZA7Uk3hbyeqWh2ZBKugK9dcUCVncyZCvaor8R6clgZBBaQ4pNkM7ys07oyxOuPSXBVqylxBIrhYUn5PoqS8PcvGl4PbwrLjZB6XmGxs0ZC5VfvhTFYrOk0ZArPfOR1ByAZD View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Es sabido por los fans de la colombiana y confirmado por la cantante que sus letras son una forma de catarsis y desahogo frente a vivencias y decepciones amorosas. Y, en esta ocasión con ‘Session #53’ no es la excepción. Si bien, el foco de atención ha estado en las referencias a Piqué y Clara, con “sal-pique” y “clara-mente”, hay más hallazgos en el exitoso tema que ya ha roto récords mundiales. La referencia que habla sobre un intento de reconciliación entre la expareja es la parte que dice: “yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores y ni me supliques”.