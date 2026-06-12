Aficionados de Spurs aún creen que pueden remontar el 1-3 ante Knicks y ganar su 6to título NBA

Las Hermanas Salesianas saludan a los jugadores antes del primer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, el miércoles 3 de junio de 2026, en San Antonio. (Foto AP/Eric Gay) AP

Entre los lemas del equipo está la frase “Por Vida”. Traducida al inglés sería "For Life", que representa para toda la vida. Generaciones de aficionados en San Antonio han atesorado esas palabras a través de las eras encabezadas por George Gervin, luego David Robinson, después Tim Duncan y, ahora, Victor Wembanyama. E incluso ahora, con los Knicks al borde de ganar este campeonato, esas palabras siguen resonando entre los aficionados de los Spurs.

Joe Michael Benavides, entrenador de baloncesto varonil en la preparatoria Hebbronville High School —a unos 150 millas de San Antonio—, respondió cuando le preguntaron si todavía era aficionado de los Spurs: “Con absoluta certeza, siempre”.

Que no haya duda: hay muchos como Benavides. El Frost Bank Center estará electrizante cuando los Spurs salten a la cancha el sábado por la noche, con las gradas llenas de quienes vistieron el plateado y negro de San Antonio para el partido.

El asunto es que también habrá una cantidad copiosa de azul y naranja de Nueva York ahí dentro.

Hay algunos aficionados que vendieron sus boletos en mercados secundarios para el quinto juego. No está claro cuántos, pero con precios que superan los 1.500 dólares por entrada en las filas más altas y que llegan a 5.000 dólares o más en la parte baja —mucho dinero, sin duda, aunque una fracción de lo que los aficionados de los Knicks pagaron por los juegos tres y cuatro, es fácil entender por qué algunos dueños de boletos están tomando decisiones de negocio en lugar de decisiones de baloncesto.

“Claro que me molesta que los aficionados de los Spurs vendan sus boletos, pero si no pueden pagarlos, no se puede hacer nada. Solo da tristeza que estos aficionados de los Knicks tengan que comprarlos, pero su arena es mucho peor con esos precios de boletos”, comentó Rick Vela, conocido entre los aficionados de los Spurs como el “Masked Bandido Of San Antonio”.

El escolta de los Spurs De'Aaron Fox lo entiende.

“Hay gente que está ganando dinero”, señaló Fox. “Es la economía en la que vivimos. Es el mundo en el que vivimos. ¿Me molesta? No. ¿Lo entiendo? Claro. No creo que eso cambie lo que pasa en la duela”.

En San Antonio no se trata de una afición que se sube al carro del ganador. La ciudad celebró cinco campeonatos de la NBA y tuvo una racha récord de 22 apariciones consecutivas en postemporada bajo el entrenador del Salón de la Fama Gregg Popovich, pero los aficionados de los Spurs también sufrieron durante décadas.

Estuvo el desconsuelo de dejar escapar una ventaja de 3-1 ante los entonces Bullets de Washington en las finales de la Conferencia Este de 1979. Mencionar el tiro en suspensión ganador de Derek Fisher con 0,4 segundos en el quinto juego, que ayudó a Lakers de Los Ángeles a ganar las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA de 2004, es hacerlo bajo tu propio riesgo en esta ciudad; caerá tan bien como decir: “No me gustan los sombreros vaqueros”. Y el dolor del miércoles por la noche tampoco ha disminuido, después de que los Spurs desperdiciaron una ventaja de 29 puntos al perder 107-106 ante los Knicks en el cuarto juego.

Los Spurs son el único equipo profesional importante de la ciudad. Aquí no hay Yankees, ni Mets, ni Nets, ni Rangers, ni Islanders, ni Devils, ni Liberty, ni NYCFC, ni Red Bulls. Los Spurs lo son todo para San Antonio.

Rene Gonzalez, que aún ondea con orgullo una bandera de los Spurs en su camioneta, expresó: “Todavía están ahí para nosotros. Todavía unen a esta comunidad”.

Quienes crean que ir abajo 3-1 en las Finales de la NBA va a oscurecer el ánimo de los aficionados de los Spurs quizá reciban una respuesta de dos palabras en San Antonio.

¿Estas loco?

Estás loco.

“Todo el año estos muchachos le han demostrado a todos que estaban equivocados”, afirmó Raylyn Boyson, integrante del grupo de superfans de los Spurs, The Jackals, un grupo que nació de una idea de Wembanyama para que los aficionados de San Antonio imitaran lo que ocurre en los partidos en su Europa natal. “No hay razón para que no sigamos creyendo. Si alguien va a desafiar todas las probabilidades, es este grupo”.

______

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP