Aficionados de Qatar reciben viaje financiado por el gobierno al Mundial para apoyar a su selección

El catarí Hassan Al-Haydos (derecha) es abrazado durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de fútbol de la Copa Mundial de su equipo contra Canadá, el miércoles 17 de junio de 2026, en Vancouver, Columbia Británica. (Foto AP/Abbie Parr) AP

Unos 1.000 aficionados qataríes llegaron a Vancouver, en aviones fletados por el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, antes del partido del jueves contra Canadá.

Los aficionados se alojan en hoteles lujosos, entre ellos el Fairmont y el JW Marriott Parq. Han llamado la atención en el centro de la ciudad, sacando tambores tradicionales darbuka.

“Antes que nada, me gustaría agradecer a todos los que hicieron un esfuerzo extra y emprendieron el viaje hasta aquí. Somos muy conscientes de la responsabilidad. Vamos a hacer lo que sea necesario para que salgan del estadio felices y se sientan orgullosos de nosotros”, afirmó el capitán Abdulaziz Hatem.

El Fondo de Contribución Social y Deportiva de Qatar se asoció con la federación de fútbol del país del Golfo Pérsico para pagar el “Programa de Delegación de Aficionados Qataríes” para el Mundial. El fondo cubre vuelos, hoteles y transporte local, además de otros beneficios.

La federación señaló que el objetivo era crear “un ambiente vibrante en el estadio que ayude a impulsar a los jugadores hacia los mejores resultados posibles en el escenario mundial”. También se invitó a estudiantes qataríes en Estados Unidos y Canadá a asistir a los partidos.

Es seguro que los aficionados qataríes serán ampliamente superados en número por los canadienses vestidos de rojo en el BC Place.

Qatar, un importante exportador de gas natural y petróleo, tiene una población de unos 3,2 millones. Fue sede del Mundial en 2022 e hizo su primera aparición en el torneo, convirtiéndose en el primer país anfitrión en perder todos sus partidos de la fase de grupos.

Esta vez, a Qatar le ha ido mejor. Boualem Khoukhi anotó de cabeza en el tiempo añadido para darle a los qataríes un sorprendente empate 1-1 contra Suiza en Santa Clara, California.

Canadá también consiguió su primer punto en un Mundial con un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina el viernes pasado en Toronto. Cyle Larin marcó el gol del empate en el minuto 78.

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FUENTE: AP