Aficionados de Portugal debaten el rol de Cristiano Ronaldo antes del debut en el Mundial ante Congo

Pero la edición de Qatar le salió mal al máximo goleador histórico de Portugal. Tras anotar apenas una vez, de penal, en la fase de grupos, reaccionó con enojo cuando fue sustituido ante Corea del Sur y, poco después, fue relegado al banquillo para el primer partido de eliminación directa de su equipo contra Suiza.

Tampoco marcó ningún gol en el Campeonato Europeo de 2024. Fue la primera vez que no logró anotar en un gran torneo internacional.

Ahora, en la antesala de lo que podría ser el último baile de Cristiano Ronaldo en un Mundial, las dudas sobre lo que el jugador de 41 años todavía puede aportar a la selección están en la mente de muchos aficionados. Portugal inicia su participación el miércoles contra Congo en Houston.

“Creo que en algunos casos juegan mejor sin él”, comentó el aficionado Zach Mallias durante el primer entrenamiento abierto de Portugal en su campamento base en Florida. “Hay otros jugadores que encajan mejor en el sistema”.

A otros aficionados les preocupa el ego de la superestrella y si aceptaría ceder protagonismo por el bien del equipo.

“Es un jugador muy grande, muy querido por muchos de sus aficionados”, manifestó Beatrice Mitankin. “Podría subírsele a la cabeza”.

Sin embargo, recientemente Cristiano ha demostrado que todavía puede influir positivamente en los partidos. Durante la campaña de Portugal en la Liga de Naciones de la UEFA de 2025, su segundo título en esa competición, anotó ocho goles, incluido el tanto del empate en la final contra España.

También ganó recientemente su primer título de la Saudi Pro League con Al-Nassr, liderando a su club con 28 goles en la temporada.

Su amplia experiencia y liderazgo son cualidades que, según algunos seguidores, no se pueden replicar.

“No va a rehuir esos momentos cuando está en juego el Mundial”, señaló Rob Stickle. “Es uno de esos tipos a los que quieres cobrando los penales, estando en el campo al final del partido”.

Cristiano, que disputa su sexto Mundial, es el jugador de campo de mayor edad del torneo, pero aun así se perfila como el delantero titular de Portugal.

Aunque su edad ha sido cuestionada repetidamente, el aficionado Ernesto Vilar señaló otros ejemplos de jugadores mayores, como el argentino Lionel Messi y el croata Luka Modrić, como veteranos que todavía cumplen papeles importantes en sus selecciones.

“La edad es solo un número”, expresó Vilar. “Sigue en una condición física óptima”.

Sus compañeros y su entrenador coinciden.

El mediocampista Vitinha sigue asombrado por el físico de Cristiano.

“Tiene 41. Yo tengo 26 y no soy así”, dijo el jugador del Paris Saint-Germain a través de un traductor. “Es algo increíble”.

El seleccionador Roberto Martínez ha sugerido que Ronaldo incluso podría aparecer en el Mundial de 2030, cuando tendría 45 años.

Al margen de la conversación sobre la producción y la eficacia de Ronaldo, sin embargo, hay un grupo de aficionados que siempre lo idolatrará: los niños. Hubo un grupo que se presentó para ver entrenar a Portugal.

Elizabeth Stiebel, de 10 años, dice que admira cómo Ronaldo siempre ha estado ahí cuando su equipo necesita un gran momento.

Y Christian Loureiro, de 13 años, cuyo momento favorito de Ronaldo es su gol de chilena contra la Juventus en 2018 cuando jugaba para el Real Madrid, coincide en que el delantero superestrella sigue siendo una voz que aporta calma.

“Muchos jugadores jóvenes de este equipo necesitan una figura mayor que los ayude a guiarlos”, dijo Loureiro.

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Zach Pascuzzi es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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FUENTE: AP