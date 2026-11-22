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Aficionados llegan antes de un partido de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota en la Ciudad de México, el domingo 22 de noviembre de 2026. (Foto AP/Fernando Llano) AP

“Sí, creo que necesitamos darles algo de información a los aficionados, para que sepan cuándo animar. Porque cantan todo el tiempo. Si pudiéramos como enseñarles —sin ofenderlos a ellos ni a sus técnicas de animación del fútbol—, pero si pudieran animar cuando estamos a la defensiva, sería genial”, comentó Bosa a principios de la semana.

Los aficionados en México, donde el futbol americano se juega desde hace más de un siglo, no quedaron contentos con los comentarios, y se lo hicieron saber a Bosa en cuanto pisó el campo para el calentamiento previo al duelo de San Francisco contra los Vikings de Minnesota.

Los Niners tienen una sólida base de seguidores en México y vencieron a los Cardinals de Arizona en la Ciudad de México hace cuatro años.

“No sé por qué, si viene a un país extranjero, necesita criticarnos así. Soy fan de los Niners de por vida, pero creo que él debería poder adaptarse a diferentes culturas de aficionados”, expresó Helena Gutiérrez, una empresaria que llevaba una camiseta de los Niners.

Los partidos de la NFL se han transmitido en México desde hace 61 años, y la liga visitó por primera vez el país en septiembre de 1978, cuando los Saints de Nueva Orleans y los Eagles de Filadelfia disputaron un partido de exhibición.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP