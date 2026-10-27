Aficionados de los Cerveceros abarrotan el Trop, ansiosos por celebrar título de Serie Mundial

Aficionados de los Cerveceros de Milwaukee festejan tras el tercer juego de la Serie Mundial de béisbol, el lunes 26 de octubre de 2026, en St. Petersburg, Florida, entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay. (Foto AP/Chris O'Meara) AP

A los Cerveceros les faltaba una victoria más para celebrar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

De los 43 equipos anteriores de las Grandes Ligas que quedaron abajo 3-0 en cualquier serie de postemporada al mejor de siete, solo los Medias Rojas de Boston de 2004 remontaron para ganar cuatro juegos seguidos, cuando vencieron a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los aficionados de los Cerveceros han esperado este momento desde 1970 — la franquicia comenzó como los Pilots de Seattle en 1969 y se mudó a Milwaukee un año después. Miles de aficionados viajaron desde Wisconsin a Florida y se sentaron entre la multitud de los Rays que hacía sonar cencerros el lunes por la noche. La mayoría se ubicó detrás del dugout de los visitantes y a lo largo de la línea de tercera base, y tuvieron mucho que celebrar en una victoria de 10-1.

“La atmósfera aquí, con la cantidad de aficionados de los Brewers, se siente, y empezó en la práctica de bateo de ayer. Incluso cuando estábamos estirando, se podía escuchar. Había muchos cánticos de ‘Let’s go Brewers’. Tener eso como visitantes es algo muy especial. Muy especial”, señaló el martes Garrett Mitchell, de Milwaukee.

Se esperaba que hubiera aún más aficionados de los Cerveceros para el Juego 4 porque su equipo está a las puertas de un campeonato, y los Rays necesitan desafiar las tendencias históricas solo para devolver la serie a Milwaukee.

Ha habido 25 equipos que tomaron ventaja de 3-0 en la Serie Mundial. De esos, 21 completaron la barrida en el Juego 4, y los cuatro restantes ganaron la serie en el Juego 5.

El boleto más barato disponible para el Juego 4 era de 900 dólares, según el mercado de entradas TickPick. Un total del 41,3% de todas las compras para el Juego 4 provino de Wisconsin, en comparación con el 30,5% de Florida y el 3,4% de Illinois, de acuerdo con TickPick.

Un aficionado que llevaba una camiseta azul claro, con el número 19 de Robin Young, sostenía un palo de escoba en el estacionamiento, anticipando una barrida. Una vez que se abrieron las puertas, se escuchó un fuerte cántico de “Let’s go Brewers” cuando los jugadores comenzaron a estirar en el jardín izquierdo.

“Fue increíble. Fueron muy ruidosos desde la práctica de bateo y durante todo el juego. Lo he dicho muchas veces, pero este año se hicieron sentir en Milwaukee y también fuera de casa. Entendemos cuánto este equipo y nuestro desempeño afectan la felicidad de la gente en Milwaukee y cuántos recuerdos se han creado a lo largo de los años viendo béisbol de los Brewers, viéndonos jugar, ya sea en familia, con amigos, padres, abuelos, lo que sea. Así que sé que este equipo no se toma eso a la ligera y entiendo que nuestro equipo significa mucho para la gente, y es una gran razón por la que insistimos tanto en eso”, señaló Christian Yelich, capitán de los Cerveceros después del Juego 3.

La única visita previa de Milwaukee a la Serie Mundial, en 1982, terminó en desilusión cuando los Cerveceros desperdiciaron una ventaja de 3-1 en la sexta entrada del Juego 7 y perdieron 6-3 ante los Cardenales de San Luis.

El equipo de Pat Murphy intenta terminar lo que el grupo lleno de estrellas de Harvey Kuenn no pudo lograr. Los Wallbangers de Harvey tenían cinco miembros del Salón de la Fama: Young, Paul Molitor, Ted Simmons, Don Sutton y Rollie Fingers. Pero Fingers se perdió la postemporada por una lesión en el antebrazo. También contaban con el miembro del Salón de la Fama Bob Uecker en la cabina de transmisión.

“Creo que se trata simplemente de los Brewers, se trata de la ciudad de Milwaukee, se trata del estado de Wisconsin, todos uniéndose. Todos desempeñamos un papel. Es maravilloso estar todos juntos. Ojalá sigamos jugando lo suficientemente bien como para ganar”, señaló Murphy.

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FUENTE: AP