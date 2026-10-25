Aficionados llenan el Stade de France para el primer juego de la NFL en París pese a protestas

Un policía afuera del Stade de France mientras aficionados de los Steelers de Pitrsburgh y Saints de Nueva Orleans se dirigen al estadio para el partido de la NFL el domingo 25 de octubre del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Aficionados de los Steelers de Pittsburgh y Saints de Nueva Orleans se mezclaban alrededor del Stade de France antes del partido para el partido que agotó las 76.000 entradas, con una presencia policial visible pero discreta en el estadio nacional.

Esta es la primera vez que la familia Moore viaja a la ciudad y los cuatro llevaban camisetas de los Saints con la frase “The Moore Family in Paris” escrita en la espalda.

“Estamos celebrando el 70 cumpleaños de nuestro papá, así que estamos muy emocionados de venir al primer partido de la NFL en París”, le explicó Alicia Moore a The Associated Press fuera del estadio.

Ella espera ver más partidos de la NFL en Francia en el futuro.

Los problemas de seguridad en Francia han dominado los medios en los últimos días, pero esto no les preocupaba demasiado.

“En el partido, no. En la ciudad, un poco”, comentó A'ndrea Moore, y añadió que celebraron los 70 de Billy Moore con una buena comida en París, pero que “aún no hay veredicto sobre la cuenta”.

Llegaron el miércoles: A'ndrea y Billy desde Mississippi; Deborah desde Tennessee y Alicia desde Texas.

Clint y Rachel Rushing, ambos vestidos con atuendos de Papá Noel a juego en negro, dorado y blanco, hicieron el viaje desde Ocean Springs, Mississippi.

“Vinimos hasta París solo por un partido”, contó Clint.

“París ha sido maravilloso, de verdad hemos disfrutado París”, agregó Rachel. “No hemos tenido ningún problema”.

Aficionados amistosos

Como el estadio está al norte de París y no queda a una distancia razonable para ir caminando desde el centro de la ciudad, es necesario el transporte mediante un corto trayecto en tren o en metro.

Mientras los aficionados salían poco a poco de la estación en Saint-Denis, el ambiente era relajado.

Una vez que llegaron al estadio, se realizaron registros, algo habitual antes de cualquier partido que se juegue aquí. Un perro detector patrullaba la zona una vez que los aficionados estaban dentro de las puertas del estadio.

Sábado sombrío

Se desplegaron unos 70.000 agentes en todo el país el sábado, junto con helicópteros, vehículos blindados y cañones de agua. Se apostaron gendarmes bajo el Arco del Triunfo, mientras que grandes museos como el Louvre y el Grand Palais permanecieron cerrados.

La “NFL House” cerró en París el sábado mientras la ciudad esperaba protestas callejeras, y el partido de fútbol entre Paris Saint-Germain y Lyon fue pospuesto a petición de la policía.

Los comerciantes tapiaron ventanas, mientras otros abrieron de manera temporal y soportaron una tarde de sábado tensa, después de que alrededor de 3.000 tiendas fueran dañadas o saqueadas el fin de semana pasado. Unas 550.000 personas marcharon por toda Francia en protesta por el aumento del costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

La peor agitación civil en Francia en años provocó afectaciones en ayuntamientos, edificios públicos y miles de negocios en todo el país.

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FUENTE: AP