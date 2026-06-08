Aficionados llegan temprano para el codiciado tercer juego Spurs-Knicks de las Finales de la NBA

Se ha desplegado un estricto dispositivo de seguridad en las inmediaciones del Madison Square Garden de Nueva York, el lunes 8 de junio de 2026, con motivo de la asistencia del presidente Donald Trump al tercer partido de las Finales de la NBA entre los Knicks de Nuevas York y los Spurs de San Antonio. (Foto AP/Ted Shaffrey) AP

Más de tres horas antes del salto inicial, aficionados vestidos de azul y naranja coreaban “¡Vamos Knicks!” y “¡Knicks en cuatro!” afuera de la arena. Algunos ya estaban formados para entrar.

Greg Weldon, quien voló desde Florida para asistir a un partido de las finales como lo hizo cuando Nueva York lo ganó todo en 1970 y en el 73, comentó: “Este es mi hijo, así que llevarlo a las finales, realmente no se le puede poner precio a la experiencia y es invaluable. Es como ese comercial: Los boletos, ridículos; el lío para entrar, ridículo — la experiencia, invaluable”.

Con los Knicks en las finales por primera vez desde 1999 y arriba en la serie 2-0, su primer partido en casa en esta ronda era un boleto muy codiciado. El precio mínimo para entrar superó el costo promedio del alquiler en la ciudad más grande de Estados Unidos.

Los asientos más baratos disponibles en la parte alta se vendían por más de 5.000 dólares en plataformas de reventa como StubHub, SeatGeek y VividSeats. La experiencia de estar a pie de cancha cuesta más de 75.000 dólares.

“No me importa quién seas, es mucho dinero por un boleto. A la gente que puede pagarlo, se lo agradecemos por venir, y eso te muestra que nuestro equipo es realmente especial y que estamos haciendo aquí algo que no se ha hecho en mucho tiempo”, señaló José Alvarado, escolta nacido en Nueva York que planeaba una reunión para ver el partido en Brooklyn y señaló que su escuela secundaria en Queens también organiza una.

A los Knicks les faltan dos victorias para su primer campeonato desde el 73, y el alboroto por el tercer juego incluye las esperadas apariciones del presidente Donald Trump y del alcalde Zohran Mamdani. La presencia de Trump llevó a la cancelación de una reunión para ver el partido planeada afuera de la arena, donde los aficionados se han congregado durante esta racha que ha incluido una seguidilla de 13 triunfos.

“El regreso de la esperanza ha vuelto a la ciudad”, manifestó el pívot Karl-Anthony Towns. Su compañero Josh Hart dijo que “va a estar a reventar”, pero lamentó el alto costo solo para entrar al Garden.

“En cierto modo, ojalá los precios de los boletos no estuvieran tan locos como están”, señaló Hart. “Siento que mucha gente que ha estado esperando este momento durante muchísimo tiempo, por desgracia, no puede entrar al recinto”.

Ningún equipo de la NBA se ha puesto 2-0 arriba en las finales como visitante y no ha ganado la serie.

“Si ganan este partido, ya casi se acabó, así que este es el juego en el que hay que estar”, afirmó Weldon.

La posibilidad de una barrida elevó los precios de los boletos a más de 10.000 dólares cada uno durante el fin de semana, y el precio es aproximadamente el mismo para un Juego 6 si fuera necesario.

Menos de 20.000 personas tendrán la oportunidad de asistir cada noche. Alvarado sabe que muchas más lo verán por televisión en todas partes.

“Para la gente que no puede pagarlo, improvisamos”, dijo. “Somos neoyorquinos. Vamos a encontrar la manera de ver un partido, y eso es lo que estamos haciendo”.

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El periodista de The Associated Press Philip Marcelo contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP