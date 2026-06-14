Aficionados de Japón conservan tradición de limpiar estadio tras partido en el Mundial

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Hinchas de Japón limpian de basura las gradas del estadio de Dallas tras el partido de su selección ante Holanda por el Grupo F del Mundial en Arlington, Texas, Estados Unidos, domingo 14 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Los seguidores de los Samurais Azules limpiaron el estadio antes de marcharse el domingo. Recogieron basura de las gradas después del empate 2-2 de Japón Holanda en un duelo del Grupo F.

Apenas unos minutos antes, a los 88 del partido, esas bolsas azules —entonces vacías— destacaron en la celebración cuando Daichi Kamada anotó de cabeza tras un tiro de esquina de Koki Ogawa.

Junto con los cánticos constantes a favor de su equipo, esas bolsas que los aficionados llevan al estadio suelen alzarse simultáneamente. La escena se vuelve frenética después de los goles, como el de Keito Nakamura, también en la segunda mitad para igualar el partido 1-1 y el remate de Kamada que, en última instancia, aseguró un punto para Japón.

Las escenas de los aficionados japoneses que recogían basura y barrían llamaron la atención del público durante la primera participación del equipo en una Copa del Mundo, en Francia1998. Lo han hecho cada cuatro años desde entonces, incluso en Qatar en 2022.

Ahora han dejado su huella y no quedó basura en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, donde los trabajadores por lo general tienen mucho más trabajo de limpieza después de los partidos.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP