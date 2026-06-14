americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Aficionados de Japón conservan tradición de limpiar estadio tras partido en el Mundial

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Las mismas bolsas azules que los aficionados de Japón agitaron con frenesí después de que su equipo marcó el gol del empate en los últimos minutos se usaron, tras el pitazo final, para mantener lo que se ha convertido en una tradición de limpieza en la Copa del Mundo.

Hinchas de Japón limpian de basura las gradas del estadio de Dallas tras el partido de su selección ante Holanda por el Grupo F del Mundial en Arlington, Texas, Estados Unidos, domingo 14 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias)
Hinchas de Japón limpian de basura las gradas del estadio de Dallas tras el partido de su selección ante Holanda por el Grupo F del Mundial en Arlington, Texas, Estados Unidos, domingo 14 junio, 2026. (AP Foto/Jessica Tobias) AP

Los seguidores de los Samurais Azules limpiaron el estadio antes de marcharse el domingo. Recogieron basura de las gradas después del empate 2-2 de Japón Holanda en un duelo del Grupo F.

Apenas unos minutos antes, a los 88 del partido, esas bolsas azules —entonces vacías— destacaron en la celebración cuando Daichi Kamada anotó de cabeza tras un tiro de esquina de Koki Ogawa.

Junto con los cánticos constantes a favor de su equipo, esas bolsas que los aficionados llevan al estadio suelen alzarse simultáneamente. La escena se vuelve frenética después de los goles, como el de Keito Nakamura, también en la segunda mitad para igualar el partido 1-1 y el remate de Kamada que, en última instancia, aseguró un punto para Japón.

Las escenas de los aficionados japoneses que recogían basura y barrían llamaron la atención del público durante la primera participación del equipo en una Copa del Mundo, en Francia1998. Lo han hecho cada cuatro años desde entonces, incluso en Qatar en 2022.

Ahora han dejado su huella y no quedó basura en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys de Dallas de la NFL, donde los trabajadores por lo general tienen mucho más trabajo de limpieza después de los partidos.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump celebra sus 80 años con una histórica velada de UFC en la Casa Blanca tras sellar la paz con Irán

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar
ULTIMA HORA

Trump anuncia acuerdo con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz tras meses de tensión militar

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Reino Unido intercepta petrolero ruso de la flota fantasma y complica aún más el suministro de crudo a Cuba

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

VIDEO: Micrófono abierto en la Mesa Redonda: Arleen Rodríguez regañó a su equipo en plena transmisión en vivo

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter