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Aficionados del Mundial y recuperación tras sismo en Venezuela en fotos de Latinoamérica y el Caribe

Aficionados de México y Brasil vieron a sus equipos perder ante Inglaterra y Noruega en las eliminatorias del Mundial de fútbol, mientras que los argentinos celebraron su victoria por 3-2 sobre Egipto.

Una aficionada brasileña ve el partido de Brasil contra Noruega en el Mundial de fútbol en una pantalla gigante en la playa de Copacabana, el domingo 5 de julio de 2026, en Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado)
Una aficionada brasileña ve el partido de Brasil contra Noruega en el Mundial de fútbol en una pantalla gigante en la playa de Copacabana, el domingo 5 de julio de 2026, en Río de Janeiro, Brasil. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Venezolanos desplazados por dos terremotos ocurridos hace dos semanas recuperaron más cuerpos de entre los escombros.

Los cubanos se abrieron paso en la oscuridad durante un apagón en toda la isla.

Esta galería fue curada por la editora de fotografía Leslie Mazoch, radicada en Ciudad de México.

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FUENTE: AP

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