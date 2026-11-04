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Aficionado de siempre, Rafael Nadal recibe oferta para integrar la directiva del Real Madrid

MADRID (AP) — Rafael Nadal, la leyenda y un hincha de toda la vida del Real Madrid, recibió el miércoles una oferta para ocupar un puesto en la junta directiva del gigante del fútbol, lo que suma un papel en su querido club de fútbol a sus planes de retiro tras dejar el circuito hace dos años.

ARCHIVO - Rafael Nadal (izquierda) saluda al presidente del Real Madrid Florentino Pérez previo al partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéue, 17 de septiembre de 2023, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)
ARCHIVO - Rafael Nadal (izquierda) saluda al presidente del Real Madrid Florentino Pérez previo al partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéue, 17 de septiembre de 2023, en Madrid. (AP Foto/José Bretón) AP

“Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva”, escribió Nadal en sus redes sociales, junto a una foto suya de niño con el uniforme completo del Madrid. “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”.

El Madrid, 15 veces campeón de la Copa de Europa, informó que su junta acordó “someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva”.

“Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club”, añadió el club sobre Nadal, quien acumuló 22 títulos de Grand Slam y un récord de 14 coronas de Roland Garros.

Nadal alienta al Madrid aunque su tío, Miguel Ángel Nadal, jugó en el eterno rival Barcelona.

En una entrevista esta semana con The Associated Press, Nadal habló sobre la paternidad, la organización de planes con su antiguo rival Roger Federer y la disputa de una próxima exhibición en Las Vegas.

Nadal comentó que rara vez está en casa incluso en el retiro porque “estoy viajando, estoy haciendo cosas, tengo eventos”.

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