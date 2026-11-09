Advierten que decisión de gobierno de Perú pone en riesgo el territorio de indígenas mashco piro

ARCHIVO - Esta fotografía de junio de 2024, facilitada por Survival International, muestra a miembros de la tribu mashco piro a lo largo del río Las Piedras, en la Amazonía, cerca de la comunidad de Monte Salvado, en la provincia de Madre de Dios, Perú. (Survival International vía AP, archivo) AP

Los mashco piro, que viven en lo profundo de los bosques del sureste de Perú y evitan el contacto con personas ajenas para preservar su modo de vida tradicional, han sido vistos cada vez más cerca de concesiones madereras que avanzan sobre la zona en los últimos años, lo que pone de relieve la creciente presión sobre sus tierras ancestrales.

Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la organización indígena FENAMAD, declaró a The Associated Press el lunes que la decisión amenaza con revertir años de labores para proteger a los mashco piro, exponíendolos a mayores riesgos de encuentros con foráneos y a enfermedades frente a las cuales tienen poca inmunidad.

La controversia se centra en un estudio gubernamental de 2016 que recomendó ampliar la Reserva Territorial Madre de Dios, un área protegida establecida en 2002 para los mashco piro y otros pueblos indígenas que viven en aislamiento.

Una comisión gubernamental, responsable de proteger a dichos pueblos indígenas, decidió la semana pasada volver a examinar ese estudio, en lugar de avanzar con la ampliación propuesta de la reserva, según organizaciones indígenas y el grupo activista Survival International.

La medida ha generado preocupación de que las concesiones madereras que se superponen con la ampliación propuesta puedan seguir operando en zonas que, según organizaciones indígenas, son esenciales para la supervivencia de los mashco piro.

El Ministerio de Cultura de Perú, que supervisa las protecciones para los pueblos indígenas que viven en aislamiento, no respondió a una solicitud de comentarios.

Ramón Rivero, quien en 2014 encabezó la oficina del gobierno peruano responsable de proteger a los pueblos indígenas en aislamiento, cuestionó la decisión, y sostuvo que las autoridades deberían completar la ampliación de la reserva en lugar de reabrir estudios ya aprobados. Indicó que el gobierno también debería considerar otorgar compensaciones para las empresas madereras cuyas concesiones pudiesen verse afectadas.

Creciente presión sobre las comunidades aisladas

Imágenes difundidas por Survival International en 2024 mostraron a decenas de personas mashco piro cerca de concesiones madereras en Madre de Dios, una región fronteriza con Brasil y Bolivia.

Ese mismo año, enfrentamientos violentos en los que estuvieron involucrados mashco piro y madereros dejaron al menos dos madereros muertos. Sigue sin saberse si algún mashco piro murió o resultó herido.

Tras las confrontaciones, el Forest Stewardship Council —una organización internacional que certifica bosques gestionados de manera responsable—, suspendió la certificación de Maderera Canales Tahuamanu, una empresa que opera en la zona. La certificación fue retirada de forma permanente en 2025.

Survival International dice que la tala ha continuado en la región, pese a la pérdida de la certificación.

Caroline Pearce, directora general de la organización, condenó la decisión del gobierno, diciendo que, de hecho, puso el territorio de los mashco piro a la venta y le dio prioridad a intereses comerciales por encima de vidas indígenas.

La disputa surge en un momento en que Perú enfrenta creciente escrutinio sobre la protección que da a los pueblos indígenas en aislamiento.

En septiembre, la FENAMAD y la organización jurídica ambiental EarthRights International presentaron un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusando a Perú de no proteger el territorio ancestral de los mashco piro y su derecho a permanecer en aislamiento.

Ríos Iviche instó al gobierno a respetar el acuerdo de 2016, ampliar la reserva y retirar las concesiones madereras superpuestas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP