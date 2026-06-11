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Aduanas de Hong Kong incautan falsificaciones valoradas en 20 millones de dólares antes del Mundial

HONG KONG (AP) — Apenas unas horas antes de que comenzara el Mundial, las autoridades de Hong Kong anunciaron la incautación de 230.000 artículos presuntamente falsificados, valorados en unos 20 millones de dólares, entre ellos camisetas vinculadas al esperado torneo de fútbol.

Autoridades aduaneras de Hong Kong muestran equipaciones de fútbol reales, a la izquierda, y falsificaciones, a la derecha, durante una conferencia de prensa en su sede en North Point, Hong Kong, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Kanis Leung)
Autoridades aduaneras de Hong Kong muestran equipaciones de fútbol reales, a la izquierda, y falsificaciones, a la derecha, durante una conferencia de prensa en su sede en North Point, Hong Kong, el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Kanis Leung) AP
Camisetas falsas

La incautación incluyó unas 30.000 camisetas, algunas tan bien confeccionadas que resulta difícil distinguirlas de las prendas auténticas de los equipos, afirmó el jueves Wayne Chung, inspector superior del departamento de aduanas de Hong Kong.

La mayoría eran copias de camisetas auténticas de jugadores, que por lo general son más caras que las versiones para aficionados porque tienen mejor diseño y están hechas con materiales de mayor calidad, explicó.

Todas estaban destinadas a mercados en el extranjero, y casi el 80% iba a enviarse a América, donde el Mundial se organiza de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

México juega el partido inaugural del torneo contra Sudáfrica el jueves.

Otros productos falsos

En la operación también se incautaron calzado, relojes, altavoces y bolsos. Parte de la pesquisa se llevó a cabo en centros logísticos desde finales de mayo hasta principios de junio. En una conferencia de prensa el jueves se exhibieron artículos inspirados en bolsos de Louis Vuitton y relojes Rolex.

Chung señaló que creía que las falsificaciones posiblemente estaban destinadas a atender la demanda de turistas en otros lugares. Las autoridades seguían investigando el origen de los productos.

Seis detenidos

Durante la operación se detuvo a un conductor de camión en un puesto de control fronterizo en un puente que conectaba Hong Kong con China continental y Macao, un centro de casinos vecino. Otras cinco personas fueron arrestadas en relación con la venta en línea de camisetas falsas. Todas quedaron en libertad bajo fianza.

Chung señaló que cualquiera que importe, exporte, venda o posea productos falsificados con fines de venta se enfrenta, en caso de ser declarado culpable, a una pena máxima de cinco años de prisión y a una multa de unos 64.000 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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