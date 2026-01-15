americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Adrien Rabiot ayuda al Milan a vencer 3-1 a Como para acercarse a la cima de la Serie A

MILÁN (AP) — El Milan no permitió que su rival de la misma ciudad Inter ampliara su ventaja en la cima de la Serie A, y remontó para imponerse el jueves 3-1 a un competitivo Como, en un duelo en que Adrien Rabiot consiguió que le cometieran un penal y marcó un par de goles

Christopher Nkunku, del Milan, festeja su tanto en un partido de la Serie A italiana ante Como, el jueves 15 de enero de 2026 (Antonio Saia/LaPresse via AP)
Christopher Nkunku, del Milan, festeja su tanto en un partido de la Serie A italiana ante Como, el jueves 15 de enero de 2026 (Antonio Saia/LaPresse via AP) AP

Inter se había adelantado seis puntos sobre el Milan y el Napoli al imponerse el miércoles 1-0 sobre el Lecce. En tanto, Napoli se había frustrado con un empate ante Parma.

La victoria del Milan vio a los Rossoneri reducir la brecha a tres puntos. Sin embargo, el encuentro no comenzó tan bien para el equipo de Massimiliano Allegri.

El Como, que está sexto en la Serie A, tuvo un comienzo perfecto cuando cobró un corner en corto y luego elevó el balón para que Marc-Oliver Kempf cabeceara y pusiera a los anfitriones al frente a los 10 minutos.

La escuadra local dominó, pero el Milan igualó al filo del descanso cuando se le otorgó un penal después de que Kempf derribó a Rabiot. El tiro desde el punto por parte de Christopher Nkunku se coló bajo el cuerpo de Jean Butez.

El Milan dio la vuelta al partido a los 10 minutos del segundo tiempo. Rafael Leão controló un centro y recortó hacia dentro antes de levantar el balón para que Rabiot lo bajara con el pecho y lo enviara de volea al rincón inferior derecho.

Y Rabiot sentenció el resultado poco antes del final, cuando Niclas Füllkrug cabeceó un balón de regreso al mediocampista francés, quien disparó fuerte y abajo.

Racha negativa terminada

El Bologna puso fin a una miserable racha al remontar para imponerse 3-2 al Hellas Verona, amenazado por el descenso, en un partido lleno de goles espectaculares.

El Rosoblú no había ganado desde noviembre y tuvo un mal comienzo cuando regaló el balón en el área de penal del adversario. Antoine Bernède corrió casi de área a área antes de pasarle el balón a Gift Orban para que rematara a gol.

Riccardo Orsolini empató con un tiro curvado tras un inteligente tiro libre. Goles igualmente impresionantes de Jens Odgaard y del argentino Santiago Castro pusieron al Bologna 3-1 arriba al descanso.

El mediocampista del Bologna, Remo Marco Freuler, accidentalmente envió un centro a su propia red a los 71.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

Destacados del día

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Raúl Castro reaparece en homenaje a los 32 militares cubanos muertos en Venezuela

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Condenan a 20 años de prisión a cubano por mortal tiroteo en Publix de Miami tras discusión por boletos de lotería

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Régimen cubano repatria a 32 militares caídos en Venezuela mientras refuerza narrativa de heroísmo y lealtad ideológica

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter