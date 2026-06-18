Adolis García se operará y se perderá el resto de la temporada de los Filis por lesión en el dorsal

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El cubano Adolis García de los Filis de Filadelfia recibe tratamiento antes de ser auxiliado para salir en la séptima entrada ante los Azulejos de Toronto el miércoles 10 de junio del 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Los Filis anunciaron el jueves que García se someterá a una cirugía de reparación del dorsal ancho el miércoles. El equipo estimó que su recuperación tomaría de seis a ocho meses, lo que le permitiría estar listo para el inicio de la temporada 2027.

García firmó un contrato de un año por 10 millones de dólares con los Filis en diciembre, después de jugar seis temporadas con los Rangers de Texas. El dos veces All-Star comenzó su carrera con San Luis en 2018.

García, de 33 años, bateaba para .195 con un porcentaje de embasarse de .270, siete jonrones, 21 carreras impulsadas y tres bases robadas en 67 juegos. Abandonó un juego del 10 de junio en Toronto con lo que los Filis describieron como un tirón muscular en el hombro derecho, después de realizar lanzamientos consecutivos al plato en elevados de sacrificio.

En otros movimientos el jueves, los Filis llamaron de regreso al lanzador derecho Seth Johnson y seleccionaron el contrato del derecho Bryse Wilson desde Triple-A Lehigh Valley. Enviaron al lanzador zurdo Tanner Banks a Lehigh Valley.

Johnson tenía marca de 0-1 y seis salvamentos, con efectividad de 1.33, en 24 apariciones como relevista con Lehigh Valley. En dos etapas previas con Filadelfia esta temporada, Johnson registró una efectividad de 7.36 al participar en tres juegos.

Wilson tuvo marca de 3-5 y registró una efectividad de 6.29 con Lehigh Valley en 12 apariciones, incluidas 11 aperturas. Wilson lanzó por última vez en las Grandes Ligas con los Medias Blancas el año pasado, y tiene marca de 20-23 y efectividad de 4.82 en 163 apariciones de por vida en la MLB.

Banks tuvo marca de 0-4 con efectividad de 5.86 en 26 juegos con Filadelfia. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP