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Adley Rutschman impulsa 6 carreras y los Orioles vencen 10-3 a los Medias Rojas

BALTIMORE (AP) — Adley Rutschman conectó dos de los seis jonrones de Baltimore e impulsó seis carreras, y los Orioles vapulearon 10-3 a los decaídos Medias Rojas de Boston el viernes por la noche.

Adley Rutschman (35), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón de dos carreras frente a Carlos Narváez (75), receptor de los Medias Rojas de Boston, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass)
Adley Rutschman (35), de los Orioles de Baltimore, celebra su jonrón de dos carreras frente a Carlos Narváez (75), receptor de los Medias Rojas de Boston, durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el viernes 24 de abril de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Nick Wass) AP

Baltimore pegó cinco de sus cuadrangulares ante el abridor de Boston, el dominicano Brayan Bello.

Coby Mayo pegó vuelacercas por tercer juego consecutivo, la mejor racha de su carrera. Gunnar Henderson y Dylan Beavers también se volaron la barda durante una primera entrada de tres jonrones y cuatro carreras para los Orioles.

El dominicano Samuel Basallo añadió un cuadrangular solitario en la tercera entrada como parte de 13 imparables de Baltimore en tres entradas y un tercio contra Bello (1-3), quien nunca había permitido más de tres jonrones ni 10 hits en 104 apariciones previas en las Grandes Ligas.

Basallo y Taylor Ward aportaron cuatro hits cada uno de los 20 imparables totales de los Orioles para respaldar a Brandon Young (2-0), quien trabajó cinco entradas y dos tercios después de ser llamado el jueves desde Triple-A Norfolk para reemplazar al derecho lesionado Dean Kremer.

Las ocho carreras limpias permitidas por Bello elevaron su efectividad a 9,00 (22 carreras limpias en 22 innings lanzados) en la cuarta derrota consecutiva de Boston y la sexta en siete juegos del equipo.

El venezolano Wilyer Abreu conectó jonrón por los Medias Rojas, el mexicoamericano Marcelo Mayer pegó un doble productor y Cedanne Rafaela sumó un rodado productor.

Rutschman ha conectado jonrón en juegos consecutivos desde que regresó de una estancia de duración mínima en la lista de lesionados de 10 días por inflamación en el tobillo izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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