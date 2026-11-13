Adebayo y Antetokounmpo anotan 37 con el Heat en victoria 133-121 sobre Cleveland en la Copa NBA

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James Harden (1), de los Cavaliers de Cleveland, se cuela a la canasta superando a Tim Hardaway Jr. (10) y a Giannis Antetokounmpo (7), del Heat de Miami, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 13 de noviembre de 2026. en Miami. (AP Photo/Marta Lavandier) AP

Fue la segunda vez que el Heat tuvo a dos jugadores registrando 37 unidades en el mismo partido: LeBron James y Dwyane Wade lo hicieron en 2013.

Davion Mitchell aportó 22 tantos y 17 asistencias —igualando su mejor marca personal— para Miami, que logró su tercera victoria consecutiva. Ryan Conwell sumó 20 desde la banca para el Heat.

Donovan Mitchell anotó 25 puntos para liderar a Cleveland, que recibió 22 de Tyrese Proctor, 20 de James Harden, 16 de Jaylon Tyson y 12 de Meleek Thomas.

Miami no contó con Klay Thompson (esguince de tobillo) ni con Pelle Larsson (enfermedad).

Cleveland jugó sin Evan Mobley, quien se perdió un partido por primera vez esta temporada debido a un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo.

“La resonancia salió limpia. Es un esguince, definitivamente le duele, pero no esperamos que sea algo de largo plazo en absoluto”, comentó el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

Con la victoria, el Heat mejora a 2-0 y ahora está en solitario en la cima del Grupo B del Este en la clasificación de la Copa NBA. Ahora controla su destino en lo que respecta a avanzar a la fase de eliminación directa; barrer los partidos restantes de la fase de grupos contra Filadelfia y Nueva York —ambos como visitante— metería a Miami en los cuartos de final. Incluso terminar 1-1 en esos enfrentamientos le daría al Heat una buena posibilidad de obtener un boleto de comodín. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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