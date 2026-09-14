Acusan a una mujer germano-ucraniana de ayudar a la inteligencia rusa

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La bandera rusa ondea sobre la embajada rusa en Berlín, Alemania, el martes 1 de septiembre de 2026. (Kay Nietfeld/dpa via AP) AP

La mujer, identificada únicamente como Ilona W. de acuerdo con las normas alemanas de privacidad, está acusada de haber estado en contacto con un agente de inteligencia de tiempo completo de la embajada rusa en Berlín al menos desde octubre de 2023, según el comunicado de la fiscalía.

La acusada dirigía una agencia de marketing en Berlín y también era presidenta de un grupo de cabildeo. Como resultado, contaba con una amplia red en círculos militares y políticos, señalaron los fiscales.

A lo largo de varios años, la mujer proporcionó al agente de inteligencia de la embajada rusa numerosas informaciones sobre eventos de alto perfil y se aseguró de que pudiera asistir a ellos, en ocasiones bajo un nombre falso. Con ello se pretendía permitirle construir su propia red con fines de inteligencia, indicó el comunicado.

Para identificar contactos y posibles objetivos, ella también asistía a esos eventos. Además, la acusada intentó reclutar a personas del Ministerio alemán de Defensa y de la industria de defensa para sus propios fines, alegaron los fiscales.

En nombre de su contacto en la embajada rusa, la acusada buscó información sobre la política de defensa alemana y la industria de defensa, en particular a la luz de la guerra de Rusia en Ucrania.

La mujer fue detenida en enero y los cargos se presentaron el 6 de septiembre. Permanece en prisión preventiva.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP