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Acusan a un hombre de intento de asesinato tras apuñalar a dos judíos en Londres

LONDRES (AP) — Un hombre de 45 años fue acusado el viernes de intento de asesinato por el apuñalamiento de dos hombres judíos en Londres, en el último de una serie de incidentes que han causado miedo e indignación en la comunidad judía de Reino Unido.

Dos personas miran por la ventana en las inmediaciones del sitio donde dos personas fueron apuñaladas en la víspera, en el vecindario de Golders Green, que alberga una numerosa comunidad judía, en Londres, el 30 de abril de 2026. (AP Foto/Alastair Grant)
Dos personas miran por la ventana en las inmediaciones del sitio donde dos personas fueron apuñaladas en la víspera, en el vecindario de Golders Green, que alberga una numerosa comunidad judía, en Londres, el 30 de abril de 2026. (AP Foto/Alastair Grant) AP

La policía indicó que Essa Suleiman enfrenta dos cargos relacionados con el ataque en Golders Green. Además, se le imputó un tercer cargo de intento de asesinato por un incidente en otra parte de la capital británica ese mismo día, que dejó a un hombre con heridas leves.

Suleiman, un ciudadano británico nacido en Somalia que vive en Londres, comparecerá por primera vez ante un tribunal más tarde el viernes.

El gobierno británico se comprometió a atajar el antisemitismo tras los apuñalamientos en una zona del norte de Londres que es un epicentro de la comunidad judía británica. Las víctimas, de 34 y 76 años, sufrieron heridas graves. Uno de los agredidos ha recibido ya el alta hospitalaria y el otro sigue en condición estable.

Los apuñalamientos se produjeron tras una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en Londres en las últimas semanas.

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que su gobierno incrementará la seguridad para la comunidad judía y “hará todo lo que esté en nuestro poder para erradicar este odio”.

El nivel oficial de amenaza terrorista en Reino Unido se elevó de “sustancial” a “severo” tras el ataque con arma blanca del miércoles. Este es el segundo nivel más alto en una escala de cinco, y significa que las agencias de inteligencia consideran muy probable un ataque en los próximos seis meses.

La policía dijo que, en 2020, Suleiman fue remitido al programa gubernamental Prevent, que intenta alejar a las personas del extremismo. El expediente se cerró más tarde ese mismo año, apuntó sin revelar el motivo de la remisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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