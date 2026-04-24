Acusan a soldado de EEUU de lucrar con información clasificada sobre la captura de Maduro

ARCHIVO – El presidente venezolano Nicolás Maduro ofrece una conferencia de prensa en el palacio presidencial de Miraflores, el 12 de marzo de 2020, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo) AP

Los fiscales federales sostienen que Gannon Ken Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en el sitio de mercado de predicciones Polymarket.

Van Dyke, quien estaba desplegado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, fue acusado el jueves de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilegal.

El acusado podría enfrentar años de prisión. Un número de teléfono de acceso público atribuido a Van Dyke no está en servicio, y los registros judiciales aún no consignan un abogado para él.

Van Dyke, de 38 años, participó durante cerca de un mes en la planificación y ejecución de la captura de Maduro, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad en los que prometía no divulgar “ninguna información clasificada o sensible” relacionada con las operaciones, pero los fiscales afirman que usó esa información para realizar una serie de apuestas relacionadas con que Maduro quedara fuera del poder antes del 31 de enero de 2026.

“Esto involucró a un soldado de Estados Unidos que presuntamente se aprovechó de su posición para lucrar con una operación militar justa”, escribió el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales.

Polymarket, uno de los mayores mercados de predicciones, indicó que detectó a una persona que operaba con información gubernamental clasificada, alertó al Departamento de Justicia y “cooperó con su investigación”.

Las enormes ganancias derivadas de apuestas realizadas en el momento oportuno llamaron la atención pública días después de la incursión en Venezuela y provocaron llamados bipartidistas para una regulación más estricta de los mercados, donde la gente puede apostar sobre casi cualquier cosa.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la agencia federal que regula los mercados de predicciones, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.

En la denuncia se alega que Van Dyke transfirió 35.000 dólares desde su cuenta bancaria personal a una cuenta en una plataforma de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que fuerzas de Estados Unidos volaran a Caracas y capturaran a Maduro.

Según la denuncia, Van Dyke realizó una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser apartado del poder. Colocó esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, y la gran mayoría se efectuó la noche del 2 de enero, apenas horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas.

En la denuncia se indica que las apuestas generaron “más de 404.000 dólares en ganancias”.

“Al acusado se le confió información confidencial sobre operaciones de Estados Unidos y, aun así, tomó medidas que pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y expusieron a los militares estadounidenses a riesgos para sus vidas”, señaló el presidente de la comisión, Michael Selig.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP