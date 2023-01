Acusan a grupo ecologista libanés de ser brazo de Hezbollah

Associated Press

Los hombres pertenecen a la organización no gubernamental Verdes sin Fronteras, que dice tener como objetivo proteger las áreas verdes de Líbano y plantar árboles, pero Israel, Estados Unidos y algunos en Líbano acusan a la ONG de ser un brazo de Hezbollah para ocultar sus actividades extremistas. Sostienen que la organización establece puestos de avanzada para el grupo radical a lo largo de la frontera con Israel. El mes pasado, los residentes de la sureña aldea cristiana de Rmaych, cerca de la frontera, dijeron que se encontraron con hombres armados en un puesto de avanzada de la organización que les bloqueaba el acceso a sus tierras de cultivo.

“No somos un brazo de nadie”, sostuvo a The Associated Press Zouher Nahli, director de Verdes sin Fronteras. “Como asociación ambiental trabajamos para toda la gente y no estamos politizados”, agregó mientras hablaba en la reserva natural Bassam Tabaja —llamada así por un combatiente de Hezbollah asesinado en Siria en 2014—, donde la ONG ha plantado cientos de árboles.