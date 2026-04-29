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Acusan a funcionarios mexicanos de traficar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios mexicanos, tanto activos como retirados, fueron acusados de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas en una acusación formal estadounidense que se hizo pública el miércoles en Nueva York.

ARCHIVO - El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto en Culiacán, México, el 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo)
ARCHIVO - El gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, saluda mientras participa en un simulacro anual de terremoto en Culiacán, México, el 19 de septiembre de 2024. (AP Foto/Eduardo Verdugo, Archivo) AP

Los cargos se dieron a conocer en un comunicado de prensa emitido por las autoridades federales. Ninguno de los acusados se encontraba detenido.

Los acusados en los documentos judiciales hechos públicos en el tribunal federal de Manhattan son funcionarios gubernamentales o de las fuerzas del orden del estado norteño de Sinaloa.

Según la acusación habrían desempeñado un papel esencial al ayudar al Cártel de Sinaloa a transportar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton calificó al Cártel de Sinaloa como “una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”.

Añadió, que el cártel y otras organizaciones de narcotráfico "no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos”.

FUENTE: AP

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