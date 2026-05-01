Acusan a conductora que mató a 2 niñas al embestir contra fiesta en escuela de Londres

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Una camioneta todoterreno Land Rover Defender permanece detenida en el exterior de la institución académica Study Preparatory School, en Camp Road, Wimbledon, al sur de Londres, el 6 de julio de 2023. (Yui Mok/PA vía AP) AP

Los fiscales indicaron que decidieron acusar a Claire Freemantle, de 49 años, de dos cargos por causar la muerte por conducción peligrosa y siete cargos por causar lesiones graves por conducción peligrosa, después que la Policía Metropolitana reabriera su investigación y descubriera nuevas pruebas.

La fuerza policial de Londres se disculpó por la manera en que trató inicialmente el choque y señaló que remitió a sus propios agentes a un organismo de supervisión que investiga la mala conducta policial.

Freemantle no fue acusada originalmente luego que los fiscales afirmaran que había sufrido una crisis epiléptica. La mujer había emitido un comunicado en que expresaba su “más profundo pesar”, pero sostuvo que no tenía recuerdo de lo ocurrido.

Los abogados defensores cuestionaron por qué los fiscales revirtieron su decisión original de no acusar a Freemantle y dijeron que ella se declarará no culpable cuando comparezca por primera vez ante la corte el 16 de junio en el Tribunal de Magistrados de Westminster.

No está claro qué nuevas pruebas encontró la policía, pero la nueva investigación se realizó tras las quejas de los padres de Nuria Sajjad y Selena Lau, quienes murieron en el choque fuera de la escuela privada Study Preparatory School en Wimbledon, al sur de Londres, el 6 de julio de 2023.

La conductora atravesó una valla y se estrelló contra el costado del edificio escolar. Más de una docena de personas recibieron atención por lesiones en el lugar y 10, incluidos varios alumnos, fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP