Acusan a 4 residentes de Nueva Jersey de votar ilegalmente y mentir en formularios de ciudadanía

La fiscalía federal para Nueva Jersey indicó en un comunicado el viernes que las cuatro personas no eran ciudadanas de Estados Unidos cuando se registraron para votar y emitieron sufragios en elecciones federales, como exige la ley federal.

Los cargos van desde votar ilegalmente en una elección federal hasta hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense y la obtención ilícita de la ciudadanía o la naturalización.

Los fiscales sostienen que los cuatro votaron en al menos una elección federal entre 2020 y 2024, un periodo que incluyó dos elecciones presidenciales y una elección de mitad de mandato.

Añaden que los acusados, tras emitir sus votos, presentaron solicitudes de naturalización en las que afirmaron falsamente no haber votado ni haberse registrado para votar en una elección federal.

El fiscal federal Robert Frazer manifestó que los cargos reflejan el compromiso de su agencia por "proteger la integridad de nuestro sistema electoral”.

El año pasado, la fiscalía puso en marcha un grupo de trabajo centrado en delitos relacionados con las elecciones, como el fraude en el registro de votantes, la emisión de boletas fraudulentas, el voto de no ciudadanos estadounidenses y personas que votan varias veces en la misma elección.

Las afirmaciones en redes sociales sobre un fraude electoral generalizado se dispararon después de las elecciones de 2020 y han seguido siendo amplificadas por el presidente Donald Trump y sus aliados.

Pero funcionarios electorales actuales y anteriores han señalado que ese tipo de fraude es aislado y poco frecuente. Las elecciones del país están descentralizadas, con miles de jurisdicciones de votación independientes, lo que hace prácticamente imposible llevar a cabo una operación de manipulación de votos a gran escala que pudiera inclinar una elección, dijeron funcionarios a The Associated Press.

Frazer, un fiscal veterano, fue designado en marzo, lo que puso fin a un enfrentamiento de alto perfil entre el poder judicial y el gobierno de Trump por el control de la fiscalía federal en Nueva Jersey.

Las selecciones anteriores de Trump para el cargo, incluida su exabogada personal Alina Habba, habían sido descalificadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP