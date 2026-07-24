Acusan a 11 por muerte de 6 migrantes en contenedor ferroviario de carga en Texas

Las seis personas fueron encontradas muertas en mayo en un contenedor de envío en un patio ferroviario de Laredo, Texas. Eran de Honduras y México e incluían a un niño de 14 años; todos formaban parte de un intento de tráfico de personas en un tren de carga, informaron las autoridades.
Los cuerpos fueron descubiertos por un empleado de Union Pacific. El médico forense del condado Webb sospechó que las muertes fueron causadas por hipertermia, o golpe de calor.
El cruce no autorizado de migrantes a bordo de trenes ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación, en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos a menudo reducen la velocidad o se detienen en México antes de cruzar la frontera. Eso crea una oportunidad para que los traficantes o los inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando en un tren antes que ingrese a Estados Unidos.
“Es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con... la temperatura que había ese día”, afirmó Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.