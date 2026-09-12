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Acuña pega jonrón por los Bravos y Mahle brilla en paliza de 12-2 ante Filis

ATLANTA (AP) — El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón para encender una cuarta entrada de ocho carreras y Tyler Mahle firmó otra actuación estelar para guiar a los Bravos de Atlanta a su segunda victoria consecutiva la noche del sábado de 12-2 sobre los Filis de Filadelfia.

El pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. (13), lanza su bate tras conectar un cuadrangular solitario ante los Filis de Filadelfia durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
El pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. (13), lanza su bate tras conectar un cuadrangular solitario ante los Filis de Filadelfia durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Los Bravos tuvieron que remontar tres veces en 11 entradas para ganar el primer juego de la serie entre los dos mejores equipos del Este de la Liga Nacional. Este fue mucho más sencillo.

Acuña conectó un batazo enorme que apenas superó la barda frente al bullpen de los Filis ante Brooks Raley (5-7), quien cargó con la derrota por segunda noche seguida. Acuña añadió un sencillo impulsor para cerrar la gran entrada.

El peruano Jesús Luzardo fue retirado por una molestia en el hombro.

El hondureño Mauricio Dubón conectó un sencillo de dos carreras, Drake Baldwin impulsó otras dos con un doblete contra la barda, y algunas jugadas descuidadas de los Filis derivaron en cinco carreras sucias en la cuarta. Bryson Stott cometió un error de tiro en una jugada rutinaria que habría terminado la entrada, y otra carrera anotó con un lanzamiento descontrolado.

Mahle (5-10) permitió apenas seis hits, con tres ponches y ninguna base por bolas.

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VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

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