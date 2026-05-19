Acuña anota 3 veces en su regreso y los Bravos superan 8-4 a los Marlins

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Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, reacciona tras anotar gracias a un sencillo productor de Matt Olson durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el martes 19 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Fue el primer juego de Acuña desde que quedó fuera el 2 de mayo debido a una distensión en el tendón de la corva izquierdo. Bateó como primer bate y fungió como bateador designado.

El hondureño Mauricio Dubón pegó tres hits, incluido un sencillo impulsor que puso a su equipo al frente en la octava entrada.

Dylan Lee (2-0) lanzó 1 1/3 entradas como relevista para llevarse la victoria.

El abridor venezolano de los Bravos, Martín Pérez, permitió cuatro carreras y cinco hits, y ponchó a 10 —la mayor cifra de su carrera— en cinco entradas.

El elevado de sacrificio del dominicano Esteury Ruiz en la tercera puso el juego 4-2 antes de que el doble impulsor de Olson en la quinta redujera la diferencia.

Garrett permitió dos carreras y tres hits en tres entradas. Fue la segunda apertura de Garrett tras perderse la temporada pasada debido a una cirugía en el codo.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP