americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acuerdo de defensa con India permitirá a Indonesia adquirir misiles supersónicos

YAKARTA (AP) — India e Indonesia sellaron un importante acuerdo de defensa el martes, que permite a Yakarta adquirir misiles de crucero supersónicos BrahMos de fabricación india.

El primer ministro indio Narendra Modi (izq) es recibido por el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el 7 de julio del 2026. (AP foto/Achmad Ibrahim)
El primer ministro indio Narendra Modi (izq) es recibido por el presidente indonesio Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el 7 de julio del 2026. (AP foto/Achmad Ibrahim) AP

El pacto fue firmado durante la visita del primer ministro indio Narendra Modi a Indonesia, donde se reunió con el presidente Prabowo Subianto,

Es la primera parada de su gira al extranjero por naciones del Indo-Pacífico. Se espera que el pacto, concretado un día después de que China realizara un lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance, impulse las exportaciones de defensa de India y la cooperación estratégica entre Yakarta y Nueva Delhi.

Prabowo elogió la visita de Modi como un “hito histórico” en los vínculos bilaterales al hablar junto a él tras sus conversaciones en el Palacio Merdeka, la principal sede presidencial de Indonesia, y afirmó que ambos países acordaron profundizar la cooperación en defensa, seguridad, comercio, energía, salud, educación e intercambios culturales.

“Somos dos de las democracias más grandes del mundo. La cooperación entre nuestros países sin duda traerá beneficios a la región”, declaró Prabowo.

Modi señaló que los lazos entre India e Indonesia han cobrado “nueva energía” en los últimos años, y que la Asociación Estratégica Integral establecida en 2018 sigue creciendo.

“Estamos logrando avances significativos en todos los ámbitos, incluidos el desarrollo, la seguridad, la tecnología, la cultura y la educación”, indicó Modi.

Los misiles indios son fabricados por BrahMos Aerospace Private Limited.

Los acuerdos alcanzados el martes también incluyen un pacto para reforzar la cooperación en seguridad marítima, ya que ambas naciones comparten intereses estratégicos a lo largo de rutas clave de navegación que conectan los océanos Índico y Pacífico.

Modi llegó a Yakarta el lunes por la tarde y recibió una cálida bienvenida: su avión fue escoltado al ingresar al espacio aéreo indonesio por tres cazas. Prabowo lo recibió en la pista en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, lo que subrayó la importancia que Yakarta concede a su relación con Nueva Delhi.

El embajador indio en Indonesia, Sandeep Chakravorty, señaló que Modi también se dirigirá a los miembros del Parlamento de Indonesia el martes, antes de asistir por la noche a un acto con la comunidad india en Indonesia. Indicó que la visita refleja la creciente cooperación entre dos de las democracias más influyentes de Asia.

“En el contexto geopolítico reciente, unos vínculos más estrechos entre dos líderes del Sur Global son muy esenciales para que enviemos al mundo el mensaje de que estamos juntos y trabajamos por la fortaleza de cada uno”, apuntó Chakravorty antes de la visita.

Modi tiene previsto viajar a la antigua ciudad de Yogyakarta el miércoles, donde podría anunciar el inicio de un proyecto de restauración con apoyo de India en el templo hindú de Prambanan, uno de los sitios de patrimonio cultural más importantes de Indonesia. El proyecto se produce tras un acuerdo alcanzado durante la visita de Prabowo a India.

Indonesia e India son Estados miembros del Grupo de los 20 principales países en desarrollo y economías emergentes y de los BRICS.

Modi viajará a Australia ese mismo día para reunirse con su homólogo australiano, Anthony Albanese.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacados del día

Hans Vanaken, de Bélgica, festeja tras anotar por un error del arquero estadounidense Matt Freese en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, realizado el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Abbie Parr)

Bélgica avanza a cuartos, aplasta 4-1 a EEUU, y el último coanfitrión del Mundial sucumbe

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

El Cangrejo dice que está listo para negociar con Trump el futuro de Cuba en medio de máxima presión

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: Abajo la dictadura

Cubanos salen a protestar en Jaimanitas tras más de 24 horas de apagón: "Abajo la dictadura"

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

Apagón masivo en Cuba: reportan desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional este lunes

El presidente estadounidense Donald Trump se pronuncia sobre el Mundial de fútbol durante una actividad en Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que la roja del árbitro del Mundial fue 'horrible', pero dejó el fallo a FIFA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter