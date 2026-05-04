Actores y estudios pactan acuerdo tentativo de 4 años y alivian temores de otro cierre en Hollywood

ARCHIVO - Un manifestante porta un cartel en una protesta frente a Netflix el miércoles 27 de septiembre de 2023 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo) AP

Aunque se anunció un acuerdo el sábado, todavía debe ser aprobado por la junta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) y luego ratificado mediante una votación de los afiliados. Si ambas cosas ocurren, como se espera, la industria evitará una repetición de las huelgas de actores y guionistas de 2023 que sacudieron seriamente al sector del entretenimiento. Las negociaciones de este año transcurrieron sin drama, y en realidad nunca pareció probable que hubiera más huelgas.

El acuerdo provisional se anunció en un comunicado conjunto de SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP, por sus siglas en inglés), que representa a una coalición de los principales estudios de Hollywood, plataformas de streaming y compañías de producción.

El comunicado indicó que no se harían públicos detalles hasta que la junta del sindicato tuviera la oportunidad de revisarlos.

Una persona familiarizada con las negociaciones dijo a The Associated Press que el acuerdo era por un contrato de cuatro años en lugar del estándar de tres que se había mantenido durante mucho tiempo. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente.

Las principales prioridades del sindicato al iniciar las conversaciones incluían reforzar las protecciones contra el uso de inteligencia artificial para crear intérpretes sintéticos o recrear la imagen de actores reales. También figuraba en la agenda de los actores asegurar mejores pagos a largo plazo por programas retransmitidos, conocidos en la industria como “residuals”.

En una entrevista con AP poco antes de que comenzaran las negociaciones, el actor y presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, afirmó que el sindicato tenía que luchar para proteger los logros obtenidos en la huelga.

“No hay vuelta atrás”, expresó.

Astin señaló que los estudios estaban “enviando señales de querer estabilidad, de querer trabajar como socios”.

Los estudios también parecían cautelosamente optimistas de que se alcanzaría un acuerdo justo.

Las dos partes tardaron unas seis semanas de negociaciones en llegar al acuerdo. Las charlas comenzaron el 9 de febrero, pero se interrumpieron mientras los estudios hacían una pausa en las conversaciones con los actores para negociar con los guionistas, quienes también alcanzaron un acuerdo de cuatro años en lugar de su habitual convenio de tres.

El contrato vigente de SAG-AFTRA está previsto que expire el 30 de junio. Incluso en años sin huelgas, las negociaciones a menudo llegan hasta el límite o incluso lo sobrepasan.

Concluidas las conversaciones con los actores, los negociadores de la AMPTP quedan libres para iniciar conversaciones contractuales con el Sindicato de Directores, las primeras bajo el nuevo presidente Christopher Nolan. Está previsto que comiencen el 11 de mayo.

FUENTE: AP