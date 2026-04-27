Actor de "Dances With Wolves" Nathan Chasing Horse, condenado a cadena perpetua por agresión sexual

Un juez de Nevada le impuso la sentencia el lunes al actor de “Dances With Wolves” ("Danza con lobos"). Un jurado lo había declarado culpable previamente de 13 cargos, en su mayoría relacionados con agresión sexual. Tres mujeres lo acusaron, incluida una que tenía 14 años cuando comenzaron las agresiones. Fue absuelto de algunos cargos.

Las denunciantes y sus familias le dijeron a la jueza Jessica Peterson que siguen sufriendo el trauma causado por Chasing Horse y que luchan con su fe después de que él explotara su posición como líder espiritual.

Chasing Horse, con el uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miró fijamente al frente mientras las víctimas leían sus declaraciones. Negó los cargos en su contra.

“Esto es un error judicial”, le manifestó a la jueza el lunes.

La sentencia culmina un esfuerzo de años para procesar al exactor después de que fuera arrestado y acusado formalmente por primera vez en 2023. Ese arresto inicial repercutió en Indian Country, y las fuerzas del orden en otros estados y en Canadá dieron seguimiento con más cargos penales. Esos cargos siguen pendientes.

El Servicio de Fiscalía de Columbia Británica informó que Chasing Horse fue acusado de agresión sexual en febrero de 2023, aunque la fecha del presunto delito fue en septiembre de 2018 cerca de Keremeos, una localidad a unas cuatro horas al este de Vancouver. En noviembre de 2023, el caso se pausó debido a los cargos de Chasing Horse en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.

Una vez que se agoten todas las apelaciones de Chasing Horse, los fiscales de Columbia Británica evaluarán los próximos pasos, indicó en un correo electrónico Damienne Darby, asesora de comunicaciones del Servicio de Fiscalía de Columbia Británica.

Sigue vigente una orden de arresto contra Chasing Horse en Alberta, señaló en un comunicado el Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina, en Alberta, tras la condena de Chasing Horse en enero. El Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina indicó que está en contacto con la Oficina de la Fiscalía de la Corona de Alberta respecto de la orden.

El juicio de enero se centró en su papel como líder espiritual

Chasing Horse nació en la Reserva Rosebud, en Dakota del Sur, hogar de los Sicangu Sioux, una de las siete tribus de la nación lakota. Tras su aparición como el joven miembro sioux Smiles a Lot en la película ganadora del Oscar “Dances With Wolves”, de Kevin Costner, Chasing Horse viajó por Indian Country para asistir a powwows y realizar ceremonias de sanación.

Durante el juicio, los fiscales de Nevada sostuvieron que Chasing Horse utilizó su reputación como hombre medicina lakota para depredar a mujeres y niñas indígenas.

La fiscal adjunta de distrito Bianca Pucci le dijo al jurado que durante casi 20 años Chasing Horse “tejió una red de abuso” que atrapó a muchas mujeres.

Los jurados escucharon a tres mujeres que afirmaron que Chasing Horse las agredió sexualmente. El jurado emitió veredictos de culpabilidad en algunos cargos relacionados con las tres.

Varias víctimas describieron cómo participaron en sus ceremonias o acudieron a Chasing Horse en busca de ayuda médica.

Corena Leone-LaCroix, una de las víctimas, tenía 14 años en 2012 cuando, presuntamente, Chasing Horse le dijo que los espíritus querían que entregara su virginidad para salvar a su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer. Luego la agredió sexualmente y le dijo que, si se lo contaba a alguien, su madre moriría, según Pucci. Las agresiones sexuales continuaron durante años, afirmó Pucci. The Associated Press normalmente no utiliza el nombre de presuntas víctimas de agresión sexual a menos que se identifiquen públicamente, como lo ha hecho Leone-LaCroix.

Chasing Horse negó las acusaciones y su abogado cuestionó la credibilidad de la principal denunciante, calificándola de “mujer despechada”. Su abogado había presentado una moción para un nuevo juicio, al argumentar que un testigo no estaba calificado para hablar sobre el “grooming” y que el plazo de prescripción había vencido. Esa moción fue rechazada.

Las víctimas y sus familiares declararon que luchan con su fe como resultado de las acciones de Chasing Horse. Las madres de las víctimas dijeron que Chasing Horse traicionó su confianza y abusó de tradiciones sagradas.

“Hasta el día de hoy me cuesta recuperar mi fe y mi espiritualidad”, expresó la madre de una víctima.

Una víctima dijo que aún enfrenta complicaciones después de sufrir un embarazo ectópico como resultado de la agresión y de haber sido obligada a someterse a una cirugía.

“Estoy eligiendo ver este momento como un nuevo comienzo. Reconstruiré mi vida, recuperaré mi voz y seguiré luchando por el futuro que merezco”, afirmó una víctima.

La doctora Crystal Lee, directora ejecutiva y fundadora de la organización United Natives, que ofrece servicios a víctimas de abuso sexual, dijo que espera que las víctimas encuentren paz con la sentencia. Lee señaló que el caso de Chasing Horse muestra la importancia de exigir responsabilidades a agresores de alto perfil y de creerles a las víctimas involucradas.

Chasing Horse utilizó su estatus como actor y curandero para depredar a las víctimas, de manera similar a otros líderes religiosos que abusan de su poder, indicó Lee.

“Creo que esto nos hace cuestionar en quién confiamos y por qué confiamos”, manifestó Lee.

FUENTE: AP