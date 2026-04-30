Activistas: Israel interceptó flotilla de ayuda a Gaza cerca de Creta y detuvo a tripulantes

Barcos con activistas y ayuda humanitaria para Gaza participan en la salida simbólica de la Global Sumud Flotilla, en Barcelona, el 12 de abril de 2026. (AP Foto/Joan Mateu Parra) AP

La Global Sumud Flotilla zarpó a principios de mes desde Barcelona. Los organizadores dijeron que participarían más de 70 embarcaciones y 1.000 personas de todo el mundo, y que más barcos se sumarían a la comitiva a medida que avanzara hacia el este por el Mediterráneo.

La iniciativa se produce menos de un año después de que las autoridades israelíes frustraran otro esfuerzo del grupo activista para llegar al sitiado enclave palestino.

“Las acciones de Israel… suponen una escalada peligrosa y sin precedentes: el secuestro de civiles en medio del Mediterráneo, a más de 600 millas de Gaza, a la vista de todo el mundo", señaló el grupo en un comunicado.

El Ministerio de Exteriores de Israel dijo en una publicación en X que estaba trasladando a territorio israelí a unos 175 activistas de más de 20 barcos que participaban en la flotilla.

Israel y Egipto han impuesto distintos grados de bloqueo sobre Gaza desde que el grupo insurgente Hamás tomó el poder de manos de fuerzas palestinas rivales en 2007. Israel sostiene que la medida es necesaria para impedir que Hamás importe armas, mientras que los críticos afirman que equivale a un castigo colectivo contra toda la población palestina de la Franja.

El Ministerio de Exteriores de Turquía condenó el jueves la incautación de la flotilla y calificó el operativo de “acto de piratería”.

“Al atacar a la Global Sumud Flotilla, cuya misión es llamar la atención sobre la catástrofe humanitaria que afronta la gente inocente de Gaza, Israel también ha violado los principios humanitarios y el derecho internacional”, explicó el departamento en un comunicado.

El portavoz del ministerio, Oncu Keceli, escribió en X que el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, habló por teléfono sobre el operativo con su homólogo español, José Manuel Albares.

Activistas en Grecia apuntaron que planeaban una manifestación de protesta para el jueves por la tarde frente al Ministerio de Exteriores en Atenas. Según afirman, la operación israelí ocurrió dentro de la zona marítima responsabilidad de Grecia para operaciones de búsqueda y rescate, y que la guardia costera del país no había reaccionado.

En Gaza, un frágil alto el fuego de seis meses ha detenido los combates más intensos entre las fuerzas israelíes y los insurgentes liderados por Hamás. Pero, pese a la tregua, los ataques israelíes han matado a más de 790 personas, de acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí. El departamento, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

En total, el ministerio afirma que 72.300 palestinos han perdido la vida desde el inicio de la guerra en Gaza. El conflicto estalló tras el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que causó alrededor de 1.200 fallecidos, en su mayoría civiles.

Unos dos millones de personas siguen viviendo entre ruinas en Gaza, con falta de alimentos y medicinas, y la ayuda limitada que entra por un único paso fronterizo controlado por Israel.

Los organizadores de la flotilla apuntaron que esperan que su último intento de llegar al enclave palestino ayude a visibilizar las condiciones de vida en el territorio, en especial ahora que la atención global ha desplazado su foco a Estados Unidos y la guerra de Israel contra Irán.

El intento de la flotilla de superar el bloqueo el año pasado hizo que decenas de embarcaciones se acercaran a Gaza, y una cruzó la línea de 12 millas náuticas (22 kilómetros) que marca la división entre aguas internacionales y territoriales. Pero, finalmente, todas fueron interceptadas e incautadas o se les impidió el paso.

Entre los integrantes de la comitiva el año pasado estaba la activista climática sueca Greta Thunberg. Israel arrestó, detuvo y posteriormente deportó a los participantes, que denunciaron que las autoridades israelíes los maltrataron durante su detención. Las autoridades israelíes negaron las acusaciones.

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Los periodistas de The Associated Press Natalie Melzer en Mitzpe Hila, Israel, y Cinar Kiper en Estambul contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP