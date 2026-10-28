Activista ultraderechista británico es hallado culpable de acosar a periodistas

Tommy Robinson, cuyo nombre verdadero es Stephen Yaxley-Lennon, afuera del tribunal en Londres el 28 de octubre del 2026. (Yui Mok/Press Association via AP) AP

El activista, cuyo nombre verdadero es Stephen Yaxley-Lennon, fue hallado culpable de los dos cargos que enfrentaba por un jurado, 10 votos contra dos, en el tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres.

El hombre de 43 años, que podría ser setnetnciado a 10 años de cárcel, fue calificado de “bully” por los fiscales después de que el reportero independiente Andrew Young y el editor del Daily Mail Jacob Dirnhuber se sintieran obligados a abandonar sus hogares o a contratar seguridad adicional por temor a violencia.

Yaxley-Lennon, que negó con la cabeza en silencio después de que se emitieran los veredictos y miró fijamente al jurado, recurrió a las redes sociales y calificó los veredictos de “desquiciados”. Su defensa fue financiada por el jefe de Tesla y X, Elon Musk.

El activista antiinmigración fue acusado de “tomar represalias” después de que el periódico Daily Mail y su publicación hermana MailOnline publicaran una historia sobre él por “avivar disturbios desde su silla de playa” durante los desórdenes en el Reino Unido en agosto de 2024 tras los asesinatos de tres niñas en Southport.

“El jurado escuchó a las víctimas y a los testigos en este caso y, en última instancia, decidió que este comportamiento cruzó la línea hacia la criminalidad”, dijo Frank Ferguson, jefe de la división de delitos especiales y contraterrorismo del Servicio de Fiscalía de la Corona.

Yaxley-Lennon había hecho una serie de publicaciones en redes sociales sobre la situación en desarrollo mientras estaba de vacaciones en Chipre, lo que llevó al periódico a enviar a Young y a un fotógrafo a la isla.

Después de que MailOnline publicara su historia sobre él, publicó críticas en su cuenta de X contra Young y Dirnhuber por su participación en el artículo. Y contrató a investigadores privados para encontrar las direcciones de sus domicilios, así como la del editor en jefe del Daily Mail, Ted Verity.

Además de publicaciones en redes sociales y mensajes directos a Dirnhuber, Yaxley-Lennon también se volvió “cada vez más amenazante” en una llamada telefónica con Young el 5 de agosto de 2024, diciéndole: “Voy a ir a por ti”.

El Daily Mail acogió con satisfacción el veredicto y afirmó que el comportamiento de Yaxley-Lennon fue “reprensible y tuvo graves consecuencias para nuestros reporteros y sus familias”.

El juez John Cavanagh concedió a Yaxley-Lennon la libertad bajo fianza antes de su audiencia de sentencia el 16 de diciembre.

Yaxley-Lennon ya había sido encarcelado anteriormente por agresión, fraude hipotecario y desacato al tribunal. Fundó el grupo nacionalista de protestas callejeras English Defence League en 2009. Incluso después de que el grupo se desvaneciera de la vista pública alrededor de 2013, siguió siendo una de las figuras de extrema derecha más influyentes en Gran Bretaña y aún puede congregar a grandes multitudes en las calles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP