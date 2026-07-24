Activista indio Wangchuk acaba huelga de hambre tras 26 días pero "cucarachas" seguirán protestando

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Un manifestante muestra un cartel con la frase "En un examen intenta responder todas las preguntas, en una democracia responde todas las preguntas" durante una protesta para reclamar reformas educativas, durante la movilización del Partido de las Cucarachas en Nueva Delhi, India, el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Shonal Ganguly) AP

El ayuno de Wangchuk se convirtió en un punto de encuentro para las llamadas protestas de “cucarachas”, que comenzaron hace más de un mes para exigir reformas educativas tras presuntas filtraciones en algunos de los exámenes de ingreso más competitivos del país. Desde entonces, el movimiento ha canalizado una indignación pública más amplia por el desempleo, la rendición de cuentas del gobierno y las oportunidades económicas, atrayendo a profesionales, familias y activistas a manifestaciones en Nueva Delhi y en otras ciudades.

Las manifestaciones se han convertido en una de las oleadas de disconformidad pública más largas contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, en los últimos años. Miles de personas volvieron a salir a la calle esta semana después de que la policía utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersar a los inconformes que intentaban llegar al Parlamento.

En una publicación en X, Wangchuk dijo que terminó su ayuno en presencia de dos ministros federales tras los llamados de decenas de miembros del Parlamento y después de “una larga negociación sobre diversas condiciones y ante la posibilidad de violencia en el país”. No dio más detalles sobre las conversaciones.

Los organizadores afirmaron que las manifestaciones continuarán hasta que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, deje su cargo. Han convocado protestas en todo el país el viernes en solidaridad con los estudiantes que fueron golpeados por la policía durante una marcha hacia el Parlamento el lunes, que reunió a miles de personas.

“No dejaremos que el sacrificio del señor Sonam sea en vano”, afirmó Abhijeet Dipke, fundador del Cockroach Janta Party (Partido Popular de las Cucarachas), un grupo satírico que ha encabezado el movimiento, llamado así en referencia a un comentario del presidente del Tribunal Supremo del país que comparó a algunos jóvenes desempleados con cucarachas.

Las protestas a nivel nacional se producen un día después de que Modi se refiriese públicamente a las movilizaciones por primera vez, anunciando tribunales de vía rápida para procesar casos relacionados con filtraciones de exámenes. En un mensaje de video aparte, el mandatario señaló que su gobierno presentaría al Parlamento una legislación para endurecer las medidas contra ese tipo de situaciones.

Los anuncios no sirvieron para calmar el movimiento, ya que los manifestantes afirmaron que no abordaban sus exigencias de rendición de cuentas del gobierno, reformas de los exámenes y compensación para las familias de estudiantes que se suicidaron tras las filtraciones de las pruebas. Fabeha Sayyed, de 23 años, comentó que el video de Modi mostraba que por fin prestaba atención al tema, pero cuestionó por qué no había pedido la renuncia del ministro de Educación. “Si estuviera tan preocupado por las protestas, por los estudiantes y por las familias de los estudiantes que se suicidaron, no le resulta difícil lograr que una persona renuncie”, manifestó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP