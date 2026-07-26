Activista de Hong Kong, actualmente en Londres, podría ser devuelto a territorio chino

Foto entregada por Wu Chi-wai , ex legislador pro-democracia de Hong Kong, que lo muestra posando para un retrato en Londres, el 25 de julio del 2026. (Wu Chi-wai via AP) AP

Wu, expresidente del que fuera el mayor partido de oposición de Hong Kong, fue uno de los 47 activistas acusados en 2021 en el mayor caso de la ciudad bajo una ley de seguridad impuesta por Beijing que aplastó un movimiento democrático antes floreciente. En 2024 fue condenado a cuatro años y cinco meses de prisión por conspiración para cometer subversión debido a su papel en unas primarias no oficiales.

Tras quedar en libertad el mes pasado, su primer objetivo era reunirse con su familia, ahora radicada en el Reino Unido. Temía que sus antecedentes penales afectaran su entrada, por lo que se comunicó con antelación con el consulado británico en Hong Kong. Pero, después de aterrizar en Londres el miércoles pasado, las autoridades fronterizas pensaron que Wu podría tener otros objetivos, entre ellos solicitar la residencia, contó a The Associated Press en una entrevista.

Wu indicó que finalmente le permitieron entrar, y que las autoridades le concedieron una fianza migratoria de siete días. Eso significa que será expulsado del Reino Unido el miércoles, afirmó, lo que recorta los planes familiares de pasar meses juntos.

Señaló que teme que el registro migratorio pueda afectar sus futuros viajes, y espera que el Ministerio del Interior pueda revertir su decisión y ampliar su estancia.

“Me preocupa mucho porque deseo tener la capacidad, la oportunidad, de asegurar un reingreso al Reino Unido para volver a reunirme con mi familia”, manifestó.

El Ministerio del Interior dijo el domingo que no suele comentar casos individuales, pero que el gobierno se mantiene firme en su apoyo a los hongkoneses en el Reino Unido.

Muchos hongkoneses han abandonado el territorio

Bajo los drásticos cambios políticos en Hong Kong tras la introducción de la ley de seguridad en 2020, muchas familias y jóvenes profesionales han emigrado a otros países, incluido Reino Unido. Beijing y las autoridades de Hong Kong insisten en que la ley era necesaria para la estabilidad de la ciudad.

Datos del gobierno británico muestran que más de 230.000 residentes de Hong Kong han obtenido una visa especial que les permite vivir y trabajar en el Reino Unido y solicitar la residencia permanente después de cinco años. A más de 9.800 personas se les ha concedido el asentamiento.

Wu negó que estuviera buscando asilo en el Reino Unido, aunque su plan a largo plazo es reunirse allí con su familia. Expresó preocupación por que otros hongkoneses puedan enfrentar un problema fronterizo similar.

Afirmó que su boleto de regreso a Hong Kong, originalmente programado para noviembre, ya fue cambiado al miércoles y no por él. Ni el Ministerio del Interior ni la aerolínea respondieron a preguntas al respecto.

Wu dice que priorizará el tiempo en familia, no la política

La legislatura en la que alguna vez sirvió ahora está llena de leales a Beijing tras una reforma electoral. Algunos medios cerraron, incluido el periódico prodemocracia Apple Daily, cuyo fundador, Jimmy Lai, cumple una condena de 20 años de prisión bajo la misma ley.

El Partido Democrático que Wu encabezó se disolvió, al igual que decenas de otros grupos de la sociedad civil, citando el entorno político entre los factores.

Los cambios reflejan las libertades menguantes prometidas a la excolonia británica cuando volvió al control de China en 1997.

Wu dijo sobre el fin de su partido: “Aunque no puedas soportar soltarlo, aun así tienes que hacerlo”.

Comentó que la prisión le enseñó que la vida es corta. Sus padres murieron mientras él estaba tras las rejas, y solo se le permitió visitar brevemente sus funerales.

“Si en un momento así no puedes despedir a tus padres por última vez, el golpe psicológico en realidad es significativo”, expresó.

Después de que su esposa y su hijo se mudaran al Reino Unido en 2022, Wu solo podía llamarlos 10 minutos una vez al mes. Tardaba alrededor de un mes en enviar una carta y recibir una respuesta.

Wu afirma que ya no participará en actividades políticas.

“Empezar de nuevo y valorar el tiempo que tengo para reunirme con mi familia”, señaló. “Siento que esta es mi tarea más importante en el futuro cercano”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP