Accionista demanda a Nvidia y a su director general por presunto engaño a inversionistas

ARCHIVO – El director general de Nvidia, Jensen Huang, escucha al presidente Donald Trump en un evento en el U.S. Institute of Peace, el 8 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

La denuncia se presenta después de que el presidente Donald Trump afirmara que el FBI ha iniciado una investigación sobre dicha aventura, la cual Huang ha reconocido y por la que se ha disculpado. Trump afirmó el lunes que Huang le dijo que no tenía idea de que la persona pudiera estar involucrada en espionaje.

La aventura, que también está siendo examinada por la junta directiva de Nvidia, ha suscitado preocupaciones de que Beijing utilice medios maliciosos para obtener acceso a los microchips de vanguardia de Nvidia, que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones de exportación hacia China.

En la demanda, presentada el lunes en un tribunal de California, se afirma que la empresa engañó a los inversionistas sobre la relación de Huang con Alice Huang quien, según reportes periodísticos, es sospechosa de trabajar para la inteligencia china, y sobre las implicaciones para la seguridad nacional.

En ella, se acusa a Nvidia y a Huang de no revelar la aventura y de emitir declaraciones falsas sobre la relación de Nvidia con la empresa de Alice Huang, lo que representaba un “riesgo importante” para la reputación de Nvidia y sus perspectivas de negocio.

Hasta el momento, Nvidia no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En la demanda, presentada por el inversionista minorista Mark Kistenmacher, se solicita una indemnización no especificada y un juicio con jurado. Se busca representar, en una demanda colectiva, a cualquier persona que haya comprado acciones de Nvidia desde el 9 de octubre, cuando el New York Times informó por primera vez sobre la aventura, hasta el 8 de noviembre, cuando la empresa afirmó investigar los reportes de que el ejecutivo era el “objetivo de un esfuerzo de inteligencia extranjera”.

Las acciones de Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, cayeron el lunes 7,97 dólares, o 4,3%, lo que borró alrededor de 190.000 millones de dólares en valor de mercado. Las acciones volvieron a bajar el martes antes de la apertura.

“Como resultado de los actos y omisiones indebidos de los demandados, y de la caída precipitada del valor de mercado de los valores de la compañía, el demandante y otros miembros del grupo han sufrido pérdidas y daños significativos”, se indica en la demanda.

Si los inversionistas hubieran conocido la verdad, no habrían comprado acciones de Nvidia “a los precios artificialmente inflados que pagaron, o no las habrían comprado en absoluto”, según la demanda.

El New York Times informó que la inteligencia de Estados Unidos determinó que Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, con sede en Singapur, recopilaba información para Beijing.

Megaspeed compró chips de Nvidia por un valor superior a 4.800 millones de dólares en los últimos dos años, según el Times.

Huang es un apellido chino común y los implicados no tienen parentesco.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP