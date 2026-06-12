Académico de EEUU con historial de activismo en Myanmar, detenido en China por espionaje

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ARCHIVO - Banderas de China y Myanmar en la entrada del pabellón de Myanmar antes de la llegada del líder de la junta militar gobernante, el general Than Shwe, a la Shanghai Expo, en Shanghái, el 10 de septiembre de 2010. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo) AP

Min Zin era sospechoso de “participar en actividades de espionaje que ponen en peligro la seguridad nacional de China”, dijo el vocero del ministerio, Lin Jian.

No es habitual que Beijing detenga a un ciudadano estadounidense por acusaciones relacionadas con la seguridad nacional. El caso se produce apenas un mes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reuniera con su homólogo chino, Xi Jinping, en la capital, mientras ambas naciones buscan recomponer su turbulenta relación.

Un activista birmano que conoce a Min Zin señaló que desapareció el 3 de junio después de viajar a Kunming, en la provincia china de Yunnan, para asistir a una conferencia. El activista, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias gubernamentales y a ser detenido, indicó que Min Zin ya había visitado China en múltiples ocasiones.

Min Zin fue activista estudiantil durante el levantamiento de 1988 en Myanmar, un movimiento encabezado por estudiantes al que el gobierno de la época respondió con fuerza militar. Con el tiempo, solicitó asilo en Estados Unidos. En la actualidad no estaba involucrado en ninguna actividad de protesta directa, afirmó el activista.

Min Zin es el fundador de un centro de estudios llamado ISP Myanmar, que en los últimos años ha escrito sobre la política exterior china y el comercio con Myanmar, ubicado en la frontera suroeste de China. El centro participaba en intercambios habituales con instituciones similares chinas y había realizado publicaciones sobre temas como las exportaciones de tierras raras de Myanmar al gigante asiático.

Además, el activista es candidato a una maestría en la Universidad de California, Berkeley.

Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de Min Zin. “Las circunstancias en torno al misterioso arresto de Min Zin son extremadamente preocupantes, igual que la aparente acusación de espionaje”, dijo Joe Freeman, investigador sobre Myanmar para el grupo de defensa de los derechos humanos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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