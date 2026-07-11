Acaba sueño de Noruega, con Erling Haaland neutralizado por Inglaterra y sustituido al final

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Erling Haaland, de Noruega, abandona la cancha tras la eliminación ante Inglaterra en los cuartos de final de la Copa del Mundo, el sábado 11 de julio de 2026 en Miami Gardens, Florida (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

La mayor estrella de los Vikings no brilló el sábado.

Haaland fue apenas un actor secundario durante gran parte del partido de cuartos de final de su equipo ante Inglaterra y —quizá por el desgaste de lidiar con las condiciones calurosas y húmedas en el sur de Florida— fue sustituido cuando las esperanzas de Noruega pendían de un hilo de cara a los últimos 15 minutos de la prórroga.

El marcador final: Inglaterra 2, Noruega 1. Haaland se quedó sin anotar por primera vez en este Mundial. Había marcado seis veces en sus cuatro apariciones antes del sábado.

Sin duda, fue una de las figuras del torneo, pero Inglaterra lo anuló. Y su compañero del Manchester City, Jude Bellingham, terminó robándose el protagonismo al marcar ambos goles.

Haaland realizó dos disparos en el partido, uno a puerta, y quedó prácticamente neutralizado después del primer tiempo.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí FUENTE: AP