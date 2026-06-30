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AC Milan ficha a Gonçalo Ramos del PSG por una cifra récord del club

MILÁN (AP) — El AC Milan completó el fichaje del delantero portugués Gonçalo Ramos procedente del Paris Saint-Germain el martes por una cifra récord para el club de más de 70 millones de euros (80 millones de dólares).

Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain celebra en el estadio Parc des Princes tras ganar la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Budapest el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Gonçalo Ramos del Paris Saint Germain celebra en el estadio Parc des Princes tras ganar la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal en Budapest el domingo 31 de mayo del 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Ramos, que acaba de cumplir 25 años, es el primer fichaje del nuevo entrenador Rúben Amorim y supone una auténtica declaración de intenciones del Milan, que viene de lo que sus propietarios estadounidenses calificaron como “un fracaso inequívoco” de temporada.

Ramos firmó un contrato por cinco años. Medios italianos informan que el Milan pagó alrededor de 74 millones de euros (84 millones de dólares), pulverizando el récord anterior del club. También figura entre las tarifas de traspaso más altas jamás pagadas por un club de la Serie A.

El anterior récord de traspaso del Milan fue de 49,5 millones de euros (56,5 millones de dólares), que pagó al Lille por Rafael Leão en 2019.

Ramos pasó las últimas tres temporadas en el PSG, anotó 45 goles en 131 partidos y conquistó varios trofeos, incluidos tres títulos de la Ligue 1 y dos coronas de la Liga de Campeones. Anteriormente jugó en el Benfica.

Ramos se encuentra actualmente en el Mundial con Portugal —su segunda participación en la mayor competición del fútbol. También ayudó a Portugal a ganar la Liga de Naciones el año pasado.

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